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В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программу
В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программу - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программу
Единый учебник по истории и единая программа образования помогут учителям повысить качество преподавания предмета. Об этом заявил замдиректора по... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T18:32
2023-08-30T18:32
2023-08-30T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Единый учебник по истории и единая программа образования помогут учителям повысить качество преподавания предмета. Об этом заявил замдиректора по учебно-воспитательной работе гимназии №11 города Симферополя Андрей Губанов.В конце августа в Крым поступили новые учебники истории для учащихся 10 и 11 классов с разделами о госперевороте на Украине, предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронологии проведения СВО и реакции западных стран.Он отметил, что учебники написаны очень качественно, насыщены в текстовом плане, содержат прекрасный иллюстративный материал. Еще одно долгожданное новшество, по словам Губанова, – единая федеральная образовательная программа, которая постепенно вводится в школах."Раньше учителя сталкивались со сложностью преподавания одного предмета истории, но с разными учебными линиями. Теперь учебники синхронизированы. Все это поможет учителям истории Крыма и всей России реализовывать историческое образование", - сказал педагог.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в КрымУчебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критикеВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
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образование в крыму и севастополе, видео, образование в россии, новости крыма, крым, симферополь, история, андрей губанов
В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программу
Одна линия и единая программа: как в Крыму встретили новые учебники по истории
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Единый учебник по истории и единая программа образования помогут учителям повысить качество преподавания предмета. Об этом заявил замдиректора по учебно-воспитательной работе гимназии №11 города Симферополя Андрей Губанов.
В конце августа в Крым поступили новые учебники истории для учащихся 10 и 11 классов с разделами о госперевороте на Украине, предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронологии проведения СВО и реакции западных стран.
"Новые учебники – это то, чего историческое образование ждало очень давно. В 2013 году президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо введение единого учебника, и вот сейчас эта идея была реализована, это очень важно", – сказал Губанов.
Он отметил, что учебники написаны очень качественно, насыщены в текстовом плане, содержат прекрасный иллюстративный материал.
Еще одно долгожданное новшество, по словам Губанова, – единая федеральная образовательная программа, которая постепенно вводится в школах.
"Раньше учителя сталкивались со сложностью преподавания одного предмета истории, но с разными учебными линиями. Теперь учебники синхронизированы. Все это поможет учителям истории Крыма и всей России реализовывать историческое образование", - сказал педагог.
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