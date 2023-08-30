https://crimea.ria.ru/20230830/v-krymu-otsenili-novye-ucheniki-po-istorii-i-edinuyu-programmu-1131051420.html

В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программу

В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программу - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В Крыму оценили новые ученики по истории и единую программу

Единый учебник по истории и единая программа образования помогут учителям повысить качество преподавания предмета. Об этом заявил замдиректора по... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T18:32

2023-08-30T18:32

2023-08-30T18:32

образование в крыму и севастополе

образование в россии

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крым

симферополь

история

андрей губанов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Единый учебник по истории и единая программа образования помогут учителям повысить качество преподавания предмета. Об этом заявил замдиректора по учебно-воспитательной работе гимназии №11 города Симферополя Андрей Губанов.В конце августа в Крым поступили новые учебники истории для учащихся 10 и 11 классов с разделами о госперевороте на Украине, предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронологии проведения СВО и реакции западных стран.Он отметил, что учебники написаны очень качественно, насыщены в текстовом плане, содержат прекрасный иллюстративный материал. Еще одно долгожданное новшество, по словам Губанова, – единая федеральная образовательная программа, которая постепенно вводится в школах."Раньше учителя сталкивались со сложностью преподавания одного предмета истории, но с разными учебными линиями. Теперь учебники синхронизированы. Все это поможет учителям истории Крыма и всей России реализовывать историческое образование", - сказал педагог.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в КрымУчебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критикеВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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