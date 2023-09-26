https://crimea.ria.ru/20230926/skolko-ballov-ege-nuzhno-dlya-priema-v-vuzy--novyy-prikaz-minobrnauki-1131683790.html

Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки

Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки

В России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году. Документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T22:03

2023-09-26T22:03

2023-09-26T22:03

общество

егэ

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам… на 2024/2025 учебный год", - сказано в документаВ соответствии с приказом, для поступления в вуз выпускникам придется набрать не менее 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 - по математике и столько же по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 по истории.Минимальный порог для успешной сдачи ЕГЭ по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, литературе - 40, биологии - 39, географии - 40, химии - 39.Ранее сообщалось, что медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ. За серебряную медаль начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую - абитуриенты получат пять дополнительных баллов. Читайте также на РИА Новости Крым:Школьные оценки детей можно будет смотреть на ГосуслугахВ Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературеШкольный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя

https://crimea.ria.ru/20230901/chto-novogo-ozhidaet-roditeley-i-uchenikov-v-etom-uchebnom-godu-1131094241.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, егэ, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), образование в россии, высшее образование, новости, школа