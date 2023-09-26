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Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки
Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки
В России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году. Документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T22:03
2023-09-26T22:03
общество
егэ
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
образование в россии
высшее образование
новости
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам… на 2024/2025 учебный год", - сказано в документаВ соответствии с приказом, для поступления в вуз выпускникам придется набрать не менее 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 - по математике и столько же по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 по истории.Минимальный порог для успешной сдачи ЕГЭ по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, литературе - 40, биологии - 39, географии - 40, химии - 39.Ранее сообщалось, что медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ. За серебряную медаль начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую - абитуриенты получат пять дополнительных баллов. Читайте также на РИА Новости Крым:Школьные оценки детей можно будет смотреть на ГосуслугахВ Минпросвещения разъяснили ситуацию с изменениями в ЕГЭ по литературеШкольный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, егэ, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), образование в россии, высшее образование, новости, школа
Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы в следующем учебном году

22:03 26.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам… на 2024/2025 учебный год", - сказано в документа
В соответствии с приказом, для поступления в вуз выпускникам придется набрать не менее 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 - по математике и столько же по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 по истории.
Минимальный порог для успешной сдачи ЕГЭ по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, литературе - 40, биологии - 39, географии - 40, химии - 39.
Ранее сообщалось, что медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ. За серебряную медаль начислят по три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена, за золотую - абитуриенты получат пять дополнительных баллов.
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 13:14
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ОбществоЕГЭМинистерство науки и высшего образования России (Минобрнауки РФ)Образование в РоссииВысшее образованиеНовостиШкола
 
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