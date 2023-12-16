https://crimea.ria.ru/20231216/skolko-vypusknikov-pedagogicheskikh-vuzov-kryma-idut-rabotat-v-shkolu-1133579283.html

Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу

Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу

В крымских школах работает порядка 18 тысяч педагогов, из них около полутора тысяч молодых учителей, стаж работы которых меньше трех лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T07:04

2023-12-16T07:04

2023-12-16T07:04

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В крымских школах работает порядка 18 тысяч педагогов, из них около полутора тысяч молодых учителей, стаж работы которых меньше трех лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов."В Крыму порядка 17,5-18 тысяч педагогов, которые задействованы в системе школьного образования. И из них около полутора тысяч человек – молодые специалисты, которые имеют стаж до трех лет. Но педагогов, чей возраст до 35 лет, почти в три раза больше - порядка пяти тысяч человек", - озвучил цифры Додонов.При этом он отметил, что в регионе есть некоторые школы, в которых средний возраст педагога меньше 40 лет. Речь о сельских школах. До 90% работающих там педагогов – это местные выпускники, что говорит о "замечательном микроклимате", сформированном в учреждениях.Говоря о нехватке учителей тех или иных предметов, Додонов обозначил, что не хватает школьных физиков и математиков, учителей русского языка и литературы, "это те направления, по которым надо работать".По его словам, в год в школы приходят не более 650 выпускников педагогических вузов. Из них треть уходят сразу после окончания трехлетнего периода, когда заканчивается поддержка, которая выплачивается на уровне республики и муниципалитетов, и молодые учителя переходят на "голые" оклады."Что касается трудоустройства по целевому назначению, то да, приходят. Но целевой договор можно разорвать. Здесь важна не бумага, а поддержка и наставничество", - уточнил Додонов.Целевые назначения являются, скорее, механизмом, который облегчает поступление в вуз, поскольку здесь предусмотрен отдельный конкурс, но это не средство, которое позволяет удержать молодого педагога в школе, уверен он."В соответствии с Конституцией Российской Федерации – родитель должны дать образование, это четко прописано, а школа – помогает. Но без родителей это сделать невозможно. С родителями нужно взаимодействовать", - заключил он.Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах специализированные предметы – ОБЖ и НВП.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причинаИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуВ Крыму не хватает учителей русского языка и математики

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, сергей додонов, образование в крыму и севастополе, образование в россии, крым, новости крыма, общество