https://crimea.ria.ru/20231216/skolko-vypusknikov-pedagogicheskikh-vuzov-kryma-idut-rabotat-v-shkolu-1133579283.html
Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу
Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школу
В крымских школах работает порядка 18 тысяч педагогов, из них около полутора тысяч молодых учителей, стаж работы которых меньше трех лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T07:04
2023-12-16T07:04
2023-12-16T07:04
школа
сергей додонов
образование в крыму и севастополе
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В крымских школах работает порядка 18 тысяч педагогов, из них около полутора тысяч молодых учителей, стаж работы которых меньше трех лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов."В Крыму порядка 17,5-18 тысяч педагогов, которые задействованы в системе школьного образования. И из них около полутора тысяч человек – молодые специалисты, которые имеют стаж до трех лет. Но педагогов, чей возраст до 35 лет, почти в три раза больше - порядка пяти тысяч человек", - озвучил цифры Додонов.При этом он отметил, что в регионе есть некоторые школы, в которых средний возраст педагога меньше 40 лет. Речь о сельских школах. До 90% работающих там педагогов – это местные выпускники, что говорит о "замечательном микроклимате", сформированном в учреждениях.Говоря о нехватке учителей тех или иных предметов, Додонов обозначил, что не хватает школьных физиков и математиков, учителей русского языка и литературы, "это те направления, по которым надо работать".По его словам, в год в школы приходят не более 650 выпускников педагогических вузов. Из них треть уходят сразу после окончания трехлетнего периода, когда заканчивается поддержка, которая выплачивается на уровне республики и муниципалитетов, и молодые учителя переходят на "голые" оклады."Что касается трудоустройства по целевому назначению, то да, приходят. Но целевой договор можно разорвать. Здесь важна не бумага, а поддержка и наставничество", - уточнил Додонов.Целевые назначения являются, скорее, механизмом, который облегчает поступление в вуз, поскольку здесь предусмотрен отдельный конкурс, но это не средство, которое позволяет удержать молодого педагога в школе, уверен он."В соответствии с Конституцией Российской Федерации – родитель должны дать образование, это четко прописано, а школа – помогает. Но без родителей это сделать невозможно. С родителями нужно взаимодействовать", - заключил он.Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах специализированные предметы – ОБЖ и НВП.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причинаИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуВ Крыму не хватает учителей русского языка и математики
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РИА Новости Крым
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школа, сергей додонов, образование в крыму и севастополе, образование в россии, крым, новости крыма, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В крымских школах работает порядка 18 тысяч педагогов, из них около полутора тысяч молодых учителей, стаж работы которых меньше трех лет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.
"В Крыму порядка 17,5-18 тысяч педагогов, которые задействованы в системе школьного образования. И из них около полутора тысяч человек – молодые специалисты, которые имеют стаж до трех лет. Но педагогов, чей возраст до 35 лет, почти в три раза больше - порядка пяти тысяч человек", - озвучил цифры Додонов.
При этом он отметил, что в регионе есть некоторые школы, в которых средний возраст педагога меньше 40 лет. Речь о сельских школах. До 90% работающих там педагогов – это местные выпускники, что говорит о "замечательном микроклимате", сформированном в учреждениях.
Говоря о нехватке учителей
тех или иных предметов, Додонов обозначил, что не хватает школьных физиков и математиков, учителей русского языка и литературы, "это те направления, по которым надо работать".
"Кроме того, нужны историки. Это основа гражданско-патриотического воспитания, идеологическая основа. Если русский язык и литература – это культурное наследие, математика и физика - это логика и осознание законов природы, то историки, так же, как и географы, это те, кто учат любить свою родину", - сказал он.
По его словам, в год в школы приходят не более 650 выпускников педагогических вузов. Из них треть уходят сразу после окончания трехлетнего периода, когда заканчивается поддержка, которая выплачивается на уровне республики и муниципалитетов, и молодые учителя переходят на "голые" оклады.
"Что касается трудоустройства по целевому назначению, то да, приходят. Но целевой договор можно разорвать. Здесь важна не бумага, а поддержка и наставничество", - уточнил Додонов.
Целевые назначения являются, скорее, механизмом, который облегчает поступление в вуз, поскольку здесь предусмотрен отдельный конкурс, но это не средство, которое позволяет удержать молодого педагога в школе, уверен он.
Основными проблемами в школе Додонов назвал нагрузку на учителей – бюрократическую и педагогическую, а также взаимодействие с родительским коллективом. Психологически бывает непросто наладить доверительные отношения с родителями, объяснить, что родители и учителя – это союзники в процессе воспитания и обучения ребенка, заметил глава профильного комитета.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации – родитель должны дать образование, это четко прописано, а школа – помогает. Но без родителей это сделать невозможно. С родителями нужно взаимодействовать", - заключил он.
Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах специализированные предметы – ОБЖ и НВП.
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