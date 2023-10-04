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Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина

Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина

Одной из причин дефицита учителей в Крыму является переезд педагогов Херсонскую и Запорожскую области, Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом в среду РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T12:33

2023-10-04T12:33

2023-10-04T12:33

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Одной из причин дефицита учителей в Крыму является переезд педагогов Херсонскую и Запорожскую области, Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, большинство специалистов, которые сейчас работают в новых регионах – выходцы из органов власти Республики Крым. Так как особый опыт интеграции в российское образовательное поле был только у крымских специалистов, в меньшей степени у Донецкой и Луганской Народных Республик.Ранее замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина сообщила, что школы Симферополя испытывают потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов.В свою очередь зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко отметил, что в школах области открыто около шестисот вакансий, в первую очередь не хватает учителей по русскому языку и истории.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в странеИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуЗаконопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей

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донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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2023

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