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Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина
Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина
Одной из причин дефицита учителей в Крыму является переезд педагогов Херсонскую и Запорожскую области, Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом в среду РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T12:33
2023-10-04T12:33
сергей аксенов
образование в россии
новые регионы россии
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новости крыма
донецкая народная республика (днр)
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Одной из причин дефицита учителей в Крыму является переезд педагогов Херсонскую и Запорожскую области, Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, большинство специалистов, которые сейчас работают в новых регионах – выходцы из органов власти Республики Крым. Так как особый опыт интеграции в российское образовательное поле был только у крымских специалистов, в меньшей степени у Донецкой и Луганской Народных Республик.Ранее замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина сообщила, что школы Симферополя испытывают потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов.В свою очередь зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко отметил, что в школах области открыто около шестисот вакансий, в первую очередь не хватает учителей по русскому языку и истории.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в странеИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуЗаконопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей
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сергей аксенов, образование в россии, новые регионы россии, крым, новости, новости крыма, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина

Аксенов: текучка кадров в новые регионы – одна из причин дефицита учителей в Крыму

12:33 04.10.2023
 
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Учебный класс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Одной из причин дефицита учителей в Крыму является переезд педагогов Херсонскую и Запорожскую области, Луганскую и Донецкую Народные Республики. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов, отвечая на соответствующий вопрос.
"Текучка кадров на новые территории есть. Там выше зарплаты, хотя и риски соответственно выше. И есть люди, которые принимают решение ехать туда работать", – сказал Аксенов.
По его словам, большинство специалистов, которые сейчас работают в новых регионах – выходцы из органов власти Республики Крым. Так как особый опыт интеграции в российское образовательное поле был только у крымских специалистов, в меньшей степени у Донецкой и Луганской Народных Республик.
"Соответственно наши специалисты одни из наиболее подготовленных. Они знали как была организована система образования в украинский период, и знают, как она организована в России", – добавил Аксенов.
Ранее замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина сообщила, что школы Симферополя испытывают потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов.
В свою очередь зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко отметил, что в школах области открыто около шестисот вакансий, в первую очередь не хватает учителей по русскому языку и истории.
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Сергей АксеновОбразование в РоссииНовые регионы РоссииКрымНовостиНовости КрымаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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