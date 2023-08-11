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В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий
В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий
Школы Херсонской области испытывают дефицит педагогов, в первую очередь по русскому языку и истории. На сегодняшний день речь идет о шестистах открытых... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T18:46
2023-08-11T18:46
эксклюзивы риа новости крым
сергей черевко
образование в россии
новые регионы россии
херсонская область
школа
новости
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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости Крым. Школы Херсонской области испытывают дефицит педагогов, в первую очередь по русскому языку и истории. На сегодняшний день речь идет о шестистах открытых вакансиях. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.В этой связи чиновник обратился к преподавателям из всех регионов страны, которые готовы посвятить себя обучению детей и готовы переехать в Херсонскую область с приглашением о работе. Замглавы областного правительства подчеркнул, что зарплаты у херсонских учителей значительно выше, чем в соседних регионах, кроме того, власти готовы предоставить жилье."Молодой педагог с базовыми нагрузками получает порядка 60 тысяч рублей. При наличии дополнительной нагрузки выплачиваются предусмотренные законодательством надбавки, – уточнил Черевко. – Поэтому милости просим".В завершение он подчеркнул, что работа в школах Херсонщины – это прежде всего шанс стать участником уникального исторического процесса.Ранее стало известно, что в ближайшее время более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотекнаправят в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины
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сергей черевко, образование в россии, новые регионы россии, херсонская область, школа, новости
В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий

Власти: учителей в Херсонской области обеспечат высокими зарплатами и жильем

18:46 11.08.2023
 
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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости Крым. Школы Херсонской области испытывают дефицит педагогов, в первую очередь по русскому языку и истории. На сегодняшний день речь идет о шестистах открытых вакансиях. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"Кадровый дефицит очень выражен. Речь идет о шестистах вакансиях. Прежде всего, требуются учителя истории и словесники – учителя русского языка и литературы", – сказал Черевко.
В этой связи чиновник обратился к преподавателям из всех регионов страны, которые готовы посвятить себя обучению детей и готовы переехать в Херсонскую область с приглашением о работе. Замглавы областного правительства подчеркнул, что зарплаты у херсонских учителей значительно выше, чем в соседних регионах, кроме того, власти готовы предоставить жилье.
"Молодой педагог с базовыми нагрузками получает порядка 60 тысяч рублей. При наличии дополнительной нагрузки выплачиваются предусмотренные законодательством надбавки, – уточнил Черевко. – Поэтому милости просим".
В завершение он подчеркнул, что работа в школах Херсонщины – это прежде всего шанс стать участником уникального исторического процесса.
Ранее стало известно, что в ближайшее время более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотекнаправят в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей ЧеревкоОбразование в РоссииНовые регионы РоссииХерсонская областьШколаНовости
 
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