https://crimea.ria.ru/20230811/v-shkoly-khersonskoy-oblasti-priglashayut-uchiteley-otkryto-600-vakansiy-1130661111.html
В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий
В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий
Школы Херсонской области испытывают дефицит педагогов, в первую очередь по русскому языку и истории. На сегодняшний день речь идет о шестистах открытых... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T18:46
2023-08-11T18:46
2023-08-11T18:46
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сергей черевко
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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости Крым. Школы Херсонской области испытывают дефицит педагогов, в первую очередь по русскому языку и истории. На сегодняшний день речь идет о шестистах открытых вакансиях. Об этом РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.В этой связи чиновник обратился к преподавателям из всех регионов страны, которые готовы посвятить себя обучению детей и готовы переехать в Херсонскую область с приглашением о работе. Замглавы областного правительства подчеркнул, что зарплаты у херсонских учителей значительно выше, чем в соседних регионах, кроме того, власти готовы предоставить жилье."Молодой педагог с базовыми нагрузками получает порядка 60 тысяч рублей. При наличии дополнительной нагрузки выплачиваются предусмотренные законодательством надбавки, – уточнил Черевко. – Поэтому милости просим".В завершение он подчеркнул, что работа в школах Херсонщины – это прежде всего шанс стать участником уникального исторического процесса.Ранее стало известно, что в ближайшее время более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотекнаправят в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины
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сергей черевко, образование в россии, новые регионы россии, херсонская область, школа, новости
В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий
Власти: учителей в Херсонской области обеспечат высокими зарплатами и жильем