https://crimea.ria.ru/20230802/shkoly-i-biblioteki-novykh-regionov-poluchat-25-mln-knig--putin-1130494479.html

Школы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – Путин

Школы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – Путин - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Школы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – Путин

В ближайшее время будет обеспечена печать и доставка более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотек Донецкой и Луганской... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T17:16

2023-08-02T17:16

2023-08-02T17:16

владимир путин (политик)

новые регионы россии

культура

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новости

образование в россии

литература

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время будет обеспечена печать и доставка более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотек Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, библиотечные фонды Донбасса и Новороссии пополнятся произведениями отечественной и зарубежной литературы, включая произведения школьной программы."Работу нудно провести максимально оперативно. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники", - отметил Путин.Также российский лидер призвал правительство обеспечить доступ жителей новых регионов к электронным ресурсам с книгами и аудиокнигами, а также везде, где есть техническая возможность, подключить библиотеки к соответствующим электронным серверам.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах появится новый предметХотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России

https://crimea.ria.ru/20230802/soveschanie-putina-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1130489422.html

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новые регионы россии, культура, общество, новости, образование в россии, литература