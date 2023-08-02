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Школы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – Путин
Школы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – Путин - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Школы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – Путин
В ближайшее время будет обеспечена печать и доставка более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотек Донецкой и Луганской... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T17:16
2023-08-02T17:16
2023-08-02T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время будет обеспечена печать и доставка более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотек Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, библиотечные фонды Донбасса и Новороссии пополнятся произведениями отечественной и зарубежной литературы, включая произведения школьной программы."Работу нудно провести максимально оперативно. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники", - отметил Путин.Также российский лидер призвал правительство обеспечить доступ жителей новых регионов к электронным ресурсам с книгами и аудиокнигами, а также везде, где есть техническая возможность, подключить библиотеки к соответствующим электронным серверам.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах появится новый предметХотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
https://crimea.ria.ru/20230802/soveschanie-putina-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1130489422.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новые регионы россии, культура, общество, новости, образование в россии, литература
Школы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – Путин
Путин: школьные и публичные библиотеки новых субъектов РФ получат 2,5 млн экземпляров книг
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время будет обеспечена печать и доставка более 2,5 миллионов экземпляров книг и учебников для школьных и публичных библиотек Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует свыше 1000 публичных и 1300 школьных библиотек. Однако в их фондах книги, которые в основном изданы еще в советское время. Понятно, что за последние 30 лет они (фонды – ред.) практически не обновлялись. В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 миллионов экземпляров книг", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.
По словам президента, библиотечные фонды Донбасса и Новороссии пополнятся произведениями отечественной и зарубежной литературы, включая произведения школьной программы.
"Работу нудно провести максимально оперативно. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники", - отметил Путин.
Также российский лидер призвал правительство обеспечить доступ жителей новых регионов к электронным ресурсам с книгами и аудиокнигами, а также везде, где есть техническая возможность, подключить библиотеки к соответствующим электронным серверам.
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