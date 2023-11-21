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В Крыму не хватает учителей русского языка и математики - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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В Крыму не хватает учителей русского языка и математики
В Крыму не хватает учителей русского языка и математики - РИА Новости Крым, 21.11.2023
В Крыму не хватает учителей русского языка и математики
В школах Крыма существует потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T07:21
2023-11-21T07:21
крым
сергей додонов
государственный совет рк (госсовет)
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новости крыма
наталья кармазина
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В школах Крыма существует потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.Кроме того, как сообщила в рамках пресс-конференции проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, доцент Наталья Кармазина, контрольные цифры приема на истфак увеличились за последние лет пять почти в три раза, что говорит о запросе, который сформирован в обществе.Ранее о том, что школах Симферополя в преддверии учебного года есть потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школахВ крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцыВ Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей
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РИА Новости Крым
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крым, сергей додонов, государственный совет рк (госсовет), образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости крыма, наталья кармазина, кфу (крымский федеральный университет)
В Крыму не хватает учителей русского языка и математики

Додонов: в Крыму ощущается нехватка учителей русского языка и математики

07:21 21.11.2023
 
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Орфографический словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В школах Крыма существует потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.
"Русский язык и математика – это два основополагающих предмета, которые должны быть в учебных учреждениях, но они сегодня находятся в дефиците", - отметил он. И добавил, что также не хватает учителей истории и физики.
Кроме того, как сообщила в рамках пресс-конференции проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, доцент Наталья Кармазина, контрольные цифры приема на истфак увеличились за последние лет пять почти в три раза, что говорит о запросе, который сформирован в обществе.
"При этом, если раньше в канун учебного года звонили руководители учреждений и закрывали вакансии, то сейчас к нам фактически на протяжении всего учебного года обращаются директора школ по поводу тех или иных учителей-предметников, и историки в первых рядах после учителей начальных классов, воспитателей, математиков", - добавила Кармазина.
Ранее о том, что школах Симферополя в преддверии учебного года есть потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.
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КрымСергей ДодоновГосударственный совет РК (Госсовет)Образование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовости КрымаНаталья КармазинаКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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