В Крыму не хватает учителей русского языка и математики
Додонов: в Крыму ощущается нехватка учителей русского языка и математики
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В школах Крыма существует потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.
"Русский язык и математика – это два основополагающих предмета, которые должны быть в учебных учреждениях, но они сегодня находятся в дефиците", - отметил он. И добавил, что также не хватает учителей истории и физики.
Кроме того, как сообщила в рамках пресс-конференции проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, доцент Наталья Кармазина, контрольные цифры приема на истфак увеличились за последние лет пять почти в три раза, что говорит о запросе, который сформирован в обществе.
"При этом, если раньше в канун учебного года звонили руководители учреждений и закрывали вакансии, то сейчас к нам фактически на протяжении всего учебного года обращаются директора школ по поводу тех или иных учителей-предметников, и историки в первых рядах после учителей начальных классов, воспитателей, математиков", - добавила Кармазина.
Ранее о том, что школах Симферополя в преддверии учебного года есть потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.
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