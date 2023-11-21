https://crimea.ria.ru/20231121/v-krymu-ne-khvataet-uchiteley-russkogo-yazyka-i-matematiki-1132921548.html

В Крыму не хватает учителей русского языка и математики

В Крыму не хватает учителей русского языка и математики - РИА Новости Крым, 21.11.2023

В Крыму не хватает учителей русского языка и математики

В школах Крыма существует потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T07:21

2023-11-21T07:21

2023-11-21T07:21

крым

сергей додонов

государственный совет рк (госсовет)

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В школах Крыма существует потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.Кроме того, как сообщила в рамках пресс-конференции проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, доцент Наталья Кармазина, контрольные цифры приема на истфак увеличились за последние лет пять почти в три раза, что говорит о запросе, который сформирован в обществе.Ранее о том, что школах Симферополя в преддверии учебного года есть потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школахВ крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцыВ Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей

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2023

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крым, сергей додонов, государственный совет рк (госсовет), образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости крыма, наталья кармазина, кфу (крымский федеральный университет)