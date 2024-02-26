https://crimea.ria.ru/20240226/v-vuzakh-uvelichili-kvoty-na-obuchenie-za-schet-gosudarstva-1135213465.html

В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства

В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства - РИА Новости Крым, 26.02.2024

В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства

В правительстве России утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Доля бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличена на 6%, сообщил РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T11:59

2024-02-26T11:59

2024-02-26T12:06

михаил мишустин

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трудоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В правительстве России утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Доля бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличена на 6%, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Формируя заявки на следующий год, в регионах заявили о необходимости целевого набора по 22 новым специальностям. Больше всего нужны специалисты по фундаментальной и прикладной биологии, наноинженерии и наноматериалам."Целевой останется большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям. Это обеспечит медучреждения новыми кадрами и даст выпускникам гарантии трудоустройства. Доля целевых бюджетных мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 35%", - уточнил глава правительства.Всего в 2024 году на целевое обучение отведено свыше 145 тыс. мест – это примерно на 6% больше, чем в прошлом году."Такой подход поможет точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников и, конечно, укрепить лидерские позиции отечественной инженерной школы", – сказал Михаил Мишустин.По итогам приемной кампании-2023 в Крымском инженерно-педагогическом университете (КИПУ) сообщили, что рекордным спросом пользовались именно инженерные специальности. Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативуВ Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки РоссииИзменились правила приема абитуриентов в вузы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, новости, образование в россии, высшее образование, трудоустройство