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В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства
В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства - РИА Новости Крым, 26.02.2024
В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства
В правительстве России утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Доля бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличена на 6%, сообщил РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T11:59
2024-02-26T11:59
2024-02-26T12:06
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В правительстве России утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Доля бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличена на 6%, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Формируя заявки на следующий год, в регионах заявили о необходимости целевого набора по 22 новым специальностям. Больше всего нужны специалисты по фундаментальной и прикладной биологии, наноинженерии и наноматериалам."Целевой останется большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям. Это обеспечит медучреждения новыми кадрами и даст выпускникам гарантии трудоустройства. Доля целевых бюджетных мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 35%", - уточнил глава правительства.Всего в 2024 году на целевое обучение отведено свыше 145 тыс. мест – это примерно на 6% больше, чем в прошлом году."Такой подход поможет точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников и, конечно, укрепить лидерские позиции отечественной инженерной школы", – сказал Михаил Мишустин.По итогам приемной кампании-2023 в Крымском инженерно-педагогическом университете (КИПУ) сообщили, что рекордным спросом пользовались именно инженерные специальности. Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативуВ Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки РоссииИзменились правила приема абитуриентов в вузы
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михаил мишустин, правительство россии, новости, образование в россии, высшее образование, трудоустройство
В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства
В 2024 году на бесплатное обучение в вузы страны примут больше студентов - Мишустин
11:59 26.02.2024 (обновлено: 12:06 26.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В правительстве России утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Доля бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличена на 6%, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Для достижения поставленной президентом задачи по укреплению технологического суверенитета страны необходимы квалифицированные специалисты. Ежегодно на основе заявок от регионов правительство формирует квоты почти по 900 направлениям подготовки. На следующий учебный год принято решение увеличить число целевых мест в отношении почти половины из них", - сказал Мишустин.
Формируя заявки на следующий год, в регионах заявили о необходимости целевого набора по 22 новым специальностям. Больше всего нужны специалисты по фундаментальной и прикладной биологии, наноинженерии и наноматериалам.
"Целевой останется большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям. Это обеспечит медучреждения новыми кадрами и даст выпускникам гарантии трудоустройства. Доля целевых бюджетных мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 35%", - уточнил глава правительства.
Всего в 2024 году на целевое обучение отведено свыше 145 тыс. мест – это примерно на 6% больше, чем в прошлом году.
"Такой подход поможет точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников и, конечно, укрепить лидерские позиции отечественной инженерной школы", – сказал Михаил Мишустин.
По итогам приемной кампании-2023 в Крымском инженерно-педагогическом университете (КИПУ) сообщили, что рекордным спросом
пользовались именно инженерные специальности.
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