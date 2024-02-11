https://crimea.ria.ru/20240211/v-krymu-otkrylsya-studencheskiy-mediatsentr-minobrnauki-rossii-1134875489.html

В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России

В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России - РИА Новости Крым, 11.02.2024

В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России

На базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T16:44

2024-02-11T16:44

2024-02-11T16:44

крым

кфу (крымский федеральный университет)

владимир курьянов

сергей аксенов

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава РК Сергей Аксенов.По его информации, на региональной площадке предоставлены возможности для профессионального роста и развития активистов студенческих СМИ."Также это позволит студентам участвовать в различных федеральных мероприятиях, рассказывать о родной республике. С и.о. ректора КФУ Владимиром Курьяновым дополнительно обговорим укомплектованность материальной базы центра и возможности применения знаний и умений ребят на практике", - написал глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ открыт центр физической реабилитацииКак идет строительство общежитий для студентов главного вуза КрымаКрымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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