https://crimea.ria.ru/20240211/v-krymu-otkrylsya-studencheskiy-mediatsentr-minobrnauki-rossii-1134875489.html
В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России
В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России
На базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T16:44
2024-02-11T16:44
2024-02-11T16:44
крым
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
сергей аксенов
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
образование в крыму и севастополе
образование в россии
высшее образование
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134875334_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_792fd2dd5227d9e0f74f69edd622cbdf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава РК Сергей Аксенов.По его информации, на региональной площадке предоставлены возможности для профессионального роста и развития активистов студенческих СМИ."Также это позволит студентам участвовать в различных федеральных мероприятиях, рассказывать о родной республике. С и.о. ректора КФУ Владимиром Курьяновым дополнительно обговорим укомплектованность материальной базы центра и возможности применения знаний и умений ребят на практике", - написал глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ открыт центр физической реабилитацииКак идет строительство общежитий для студентов главного вуза КрымаКрымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134875334_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7918a78d464efe1346021a76939b00e8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, сергей аксенов, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, новости крыма
В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России
В Крымском федеральном университете открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России