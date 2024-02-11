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В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России
В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России
На базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T16:44
2024-02-11T16:44
крым
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава РК Сергей Аксенов.По его информации, на региональной площадке предоставлены возможности для профессионального роста и развития активистов студенческих СМИ."Также это позволит студентам участвовать в различных федеральных мероприятиях, рассказывать о родной республике. С и.о. ректора КФУ Владимиром Курьяновым дополнительно обговорим укомплектованность материальной базы центра и возможности применения знаний и умений ребят на практике", - написал глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ открыт центр физической реабилитацииКак идет строительство общежитий для студентов главного вуза КрымаКрымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей
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крым, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, сергей аксенов, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, новости крыма
В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России

В Крымском федеральном университете открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России

16:44 11.02.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОткрытие студенческого медиацентра Минобрнауки России в КФУ
Открытие студенческого медиацентра Минобрнауки России в КФУ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава РК Сергей Аксенов.

"Вместе с заместителем Министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским открыл студенческий медиацентр Минобрнауки России в КФУ", - написал Сергей Аксенов.

По его информации, на региональной площадке предоставлены возможности для профессионального роста и развития активистов студенческих СМИ.
"Также это позволит студентам участвовать в различных федеральных мероприятиях, рассказывать о родной республике. С и.о. ректора КФУ Владимиром Курьяновым дополнительно обговорим укомплектованность материальной базы центра и возможности применения знаний и умений ребят на практике", - написал глава республики.
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