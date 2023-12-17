Абитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса
Абитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового сервиса со следующего года
12:17 17.12.2023 (обновлено: 12:18 17.12.2023)
© Правительство РоссииАбитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В ходе приемной кампании 2024-2025 учебного года абитуриенты смогут воспользоваться сервисом "Поступление в вуз онлайн". Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Как уточнили в кабмине, со следующего года с помощью данного сервиса можно будет поступить в том числе на обучение по программам базового высшего образования, которые появились в российских вузах после указа президента о проведении пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования.
Сервис "Поступление в вуз онлайн" интегрируют с единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений "Работа России". Предполагается, что это упростит процесс взаимодействия работодателей и кандидатов на целевое обучение.
В то же время абитуриенты могут подать документы на поступление обычным способом – направлять их в вуз почтой или приносить лично, отметили в правительстве.
В России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году. В соответствии с приказом, выпускникам придется набрать не менее 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 - по математике и столько же по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 по истории.
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