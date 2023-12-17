https://crimea.ria.ru/20231217/abiturienty-smogut-podat-dokumenty-v-vuz-s-pomoschyu-novogo-onlayn-servisa-1133610034.html

Абитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса

Абитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Абитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса

В ходе приемной кампании 2024-2025 учебного года абитуриенты смогут воспользоваться сервисом "Поступление в вуз онлайн". Постановление об этом подписал глава... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T12:17

2023-12-17T12:17

2023-12-17T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В ходе приемной кампании 2024-2025 учебного года абитуриенты смогут воспользоваться сервисом "Поступление в вуз онлайн". Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.Сервис "Поступление в вуз онлайн" интегрируют с единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений "Работа России". Предполагается, что это упростит процесс взаимодействия работодателей и кандидатов на целевое обучение.В то же время абитуриенты могут подать документы на поступление обычным способом – направлять их в вуз почтой или приносить лично, отметили в правительстве.В России определены минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в вузы в следующем учебном году. В соответствии с приказом, выпускникам придется набрать не менее 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 - по математике и столько же по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 по истории.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников педагогических вузов Крыма идут работать в школуШкольникам запретят пользоваться мобильными телефонами на урокахЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, высшее образование, михаил мишустин, правительство россии, новости, общество