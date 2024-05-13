https://crimea.ria.ru/20240513/v-sevastopole-opredelili-daty-poslednikh-zvonkov-v-shkolakh-goroda-1137237818.html

В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города

В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города

Для севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов "последние звонки" пройдут 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T16:10

2024-05-13T16:10

2024-05-13T16:14

севастополь

школа

михаил развожаев

дети

учебный год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Для севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов "последние звонки" пройдут 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его информации, в этом году на "последний звонок" придут 12 580 детей.Для 9-классников выпускные экзамены начинаются 21 мая, а для 11-классников 23 мая.Кроме того, Развожаев напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина, которое он озвучил в своем послании Федеральному собранию, в этом году выпускники, которые сдают ЕГЭ, смогут пересдать экзамен в дополнительные даты: 4 и 5 июля.Всероссийская тренировка, в которой будут задействованы все организаторы экзаменов, намечена на 15 мая. В этой тренировке также смогут участвовать учащиеся – они попробуют сдать ЕГЭ по русскому языку, информатике и английскому языку, а также оценить, как все будет устроено на настоящем экзамене.По словам Развожаева, чаще всего дети выбирают для сдачи ЕГЭ и дальнейшего поступления в вузы обществознание и информатику, популярностью пользуется профессия IT-специалиста. При этом губернатор отметил, что сегодня важно готовить подрастающее поколение к наиболее востребованным профессиям, ведь по поручению президента в стране начинается реализация нового нацпроекта "Кадры", и важно следить за балансом рынка труда.В середине апреля заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, рассказал РИА Новости Крым, что курс региональной истории "Севастополеведение" станет обязательным для учеников с 5 по 11 класс с сентября 2025 года. Федеральные средства на разработку новой линейки пособий ждут уже этой осенью.Читайте также на РИА Новости Крым:В России идет конкурс на создание единого учебника по историиМузей региональной истории построят в КрымуДва века учительства: история династии педагогов из Сак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, школа, михаил развожаев, дети, учебный год