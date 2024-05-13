Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/v-sevastopole-opredelili-daty-poslednikh-zvonkov-v-shkolakh-goroda-1137237818.html
В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города
В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города
Для севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов "последние звонки" пройдут 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T16:10
2024-05-13T16:14
севастополь
школа
михаил развожаев
дети
учебный год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337132_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_27b218bc68c4f0d29cf887130846a3eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Для севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов "последние звонки" пройдут 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его информации, в этом году на "последний звонок" придут 12 580 детей.Для 9-классников выпускные экзамены начинаются 21 мая, а для 11-классников 23 мая.Кроме того, Развожаев напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина, которое он озвучил в своем послании Федеральному собранию, в этом году выпускники, которые сдают ЕГЭ, смогут пересдать экзамен в дополнительные даты: 4 и 5 июля.Всероссийская тренировка, в которой будут задействованы все организаторы экзаменов, намечена на 15 мая. В этой тренировке также смогут участвовать учащиеся – они попробуют сдать ЕГЭ по русскому языку, информатике и английскому языку, а также оценить, как все будет устроено на настоящем экзамене.По словам Развожаева, чаще всего дети выбирают для сдачи ЕГЭ и дальнейшего поступления в вузы обществознание и информатику, популярностью пользуется профессия IT-специалиста. При этом губернатор отметил, что сегодня важно готовить подрастающее поколение к наиболее востребованным профессиям, ведь по поручению президента в стране начинается реализация нового нацпроекта "Кадры", и важно следить за балансом рынка труда.В середине апреля заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, рассказал РИА Новости Крым, что курс региональной истории "Севастополеведение" станет обязательным для учеников с 5 по 11 класс с сентября 2025 года. Федеральные средства на разработку новой линейки пособий ждут уже этой осенью.Читайте также на РИА Новости Крым:В России идет конкурс на создание единого учебника по историиМузей региональной истории построят в КрымуДва века учительства: история династии педагогов из Сак
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337132_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_da145002f67acfa201c891bac985ba14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, школа, михаил развожаев, дети, учебный год
В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города

Развожаев: в школах Севастополя "последние звонки" пройдут 24 и 25 мая

16:10 13.05.2024 (обновлено: 16:14 13.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольная линейка
Школьная линейка - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Для севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов "последние звонки" пройдут 24 и 25 мая, в этот же период стартует государственная итоговая аттестация. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"24 мая "последние звонки" состоятся в 57 городских школах. Еще в шести учреждениях – гимназиях № 1 и 10, школах № 35, 41, 54 и в политехнических лицеях – они пройдут 25 мая", – написал губернатор в своем ТГ-канале.

По его информации, в этом году на "последний звонок" придут 12 580 детей.
Для 9-классников выпускные экзамены начинаются 21 мая, а для 11-классников 23 мая.
Кроме того, Развожаев напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина, которое он озвучил в своем послании Федеральному собранию, в этом году выпускники, которые сдают ЕГЭ, смогут пересдать экзамен в дополнительные даты: 4 и 5 июля.

"В этом году будут работать 25 пунктов проведения государственной итоговой аттестации, все они обеспечены нужным оборудованием; дети с ограниченными возможностями здоровья смогут сдать экзамены дома", – уточнил губернатор.

Всероссийская тренировка, в которой будут задействованы все организаторы экзаменов, намечена на 15 мая. В этой тренировке также смогут участвовать учащиеся – они попробуют сдать ЕГЭ по русскому языку, информатике и английскому языку, а также оценить, как все будет устроено на настоящем экзамене.
По словам Развожаева, чаще всего дети выбирают для сдачи ЕГЭ и дальнейшего поступления в вузы обществознание и информатику, популярностью пользуется профессия IT-специалиста. При этом губернатор отметил, что сегодня важно готовить подрастающее поколение к наиболее востребованным профессиям, ведь по поручению президента в стране начинается реализация нового нацпроекта "Кадры", и важно следить за балансом рынка труда.
В середине апреля заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, рассказал РИА Новости Крым, что курс региональной истории "Севастополеведение" станет обязательным для учеников с 5 по 11 класс с сентября 2025 года. Федеральные средства на разработку новой линейки пособий ждут уже этой осенью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России идет конкурс на создание единого учебника по истории
Музей региональной истории построят в Крыму
Два века учительства: история династии педагогов из Сак
 
СевастопольШколаМихаил РазвожаевдетиУчебный год
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
16:10В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города
15:51Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ
15:26Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
14:59ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard
14:31Когда закончатся майские заморозки в Крыму и на юге России
14:15Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
14:01Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР
13:45ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта
13:41Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны
13:29Секретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции
13:24Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"
13:18На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали
13:05Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
12:44Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику
12:29В Крыму на пожарах спасли более 60 человек
12:20РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров
11:57В Крыму осудили пятерых украинских шпионов
11:52В Крым идут заморозки - объявлено штормовое предупреждение
11:41Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
Лента новостейМолния