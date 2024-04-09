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Музей региональной истории построят в Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Музей региональной истории построят в Крыму
Музей региональной истории построят в Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Музей региональной истории построят в Крыму
В Симферопольском районе Крыма построят музей региональной истории – к его проектированию приступят в текущем году. Об этом сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T21:05
2024-04-09T21:05
история
владимир бобков
государственный совет рк (госсовет)
симферопольский район
симферополь
крым
новости крыма
тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма построят музей региональной истории – к его проектированию приступят в текущем году. Об этом сообщил зампредседателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков.Заявление Бобкова стало ответом на слова митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В своем выступлении на открытии IV Педагогического форума "Качественное образование – шаг в будущее" в "Новом Херсонесе" владыка подчеркнул, что Республике Крым нужен свой региональный исторический парк "Россия – моя история". По словам митрополита, такие парки-музеи являются самыми востребованными учебниками по истории для детей и молодежи и обещают быть важнейшей региональной компонентой в воспитании и образовании подрастающего поколения."У нас есть опыт создания региональной компоненты в разных губерниях, краях России. Последние два мы сделали в Мелитополе. А до этого и Москва, и Питер, и Южно-Сахалинск, и Якутск, и Сибирские города, и Урал и так далее. Вот такой же мы собираемся сделать и в Крыму. Странно, что до сих пор этого не произошло. Но, думаю, что уже в этом году будет принято решение, и где-то в одном из посещаемых мест Крыма мы сделаем этот исторический парк "Россия – моя история", где тоже будет региональная компонента", – сказал митрополит.По словам Бобкова, вопрос о создании единого музейного комплекса, поставленный владыкой Тихоном, очень важный и ожидаемый именно для Крыма. И у республики уже есть сегодня инициатива.Владыка Тихон анонсировал ранее открытие этим летом Музея Крыма и Новороссии в Севастополе, рассказал о его уникальности и значимости для воспитания и образования учеников всех классов.IV Педагогический форум "Качественное образование – шаг в будущее" стартовал в Севастополе 9 апреля. Мероприятие проходит на базе филиала МДЦ "Артек" – "Корсунь" на территории парка "Новый Херсонес". На нем обсуждают систему духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Крыму и реализацию важнейших проектов по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей с упором на историю и потенциал конкретных регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе Костюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музее Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
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история, владимир бобков, государственный совет рк (госсовет), симферопольский район, симферополь, крым, новости крыма, тихон шевкунов
Музей региональной истории построят в Крыму

Музей региональной истории построят в Симферопольском районе Крыма

21:05 09.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Влад СергиенкоЗаместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков
Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым . Влад Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма построят музей региональной истории – к его проектированию приступят в текущем году. Об этом сообщил зампредседателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков.
Заявление Бобкова стало ответом на слова митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В своем выступлении на открытии IV Педагогического форума "Качественное образование – шаг в будущее" в "Новом Херсонесе" владыка подчеркнул, что Республике Крым нужен свой региональный исторический парк "Россия – моя история". По словам митрополита, такие парки-музеи являются самыми востребованными учебниками по истории для детей и молодежи и обещают быть важнейшей региональной компонентой в воспитании и образовании подрастающего поколения.
"У нас есть опыт создания региональной компоненты в разных губерниях, краях России. Последние два мы сделали в Мелитополе. А до этого и Москва, и Питер, и Южно-Сахалинск, и Якутск, и Сибирские города, и Урал и так далее. Вот такой же мы собираемся сделать и в Крыму. Странно, что до сих пор этого не произошло. Но, думаю, что уже в этом году будет принято решение, и где-то в одном из посещаемых мест Крыма мы сделаем этот исторический парк "Россия – моя история", где тоже будет региональная компонента", – сказал митрополит.
По словам Бобкова, вопрос о создании единого музейного комплекса, поставленный владыкой Тихоном, очень важный и ожидаемый именно для Крыма. И у республики уже есть сегодня инициатива.

"Эта инициатива поддержана президентом Российской Федерации. Она реализовалась в конкретное поручение и связана со строительством именно музея региональной истории в Симферополе, точнее в Симферопольском районе. Уже отведено место. И я очень верю, что в этом году мы приступим к проектированию", – заявил Бобков.

Владыка Тихон анонсировал ранее открытие этим летом Музея Крыма и Новороссии в Севастополе, рассказал о его уникальности и значимости для воспитания и образования учеников всех классов.
IV Педагогический форум "Качественное образование – шаг в будущее" стартовал в Севастополе 9 апреля. Мероприятие проходит на базе филиала МДЦ "Артек" – "Корсунь" на территории парка "Новый Херсонес". На нем обсуждают систему духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Крыму и реализацию важнейших проектов по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей с упором на историю и потенциал конкретных регионов.
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ИсторияВладимир БобковГосударственный совет РК (Госсовет)Симферопольский районСимферопольКрымНовости КрымаТихон Шевкунов
 
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