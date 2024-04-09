https://crimea.ria.ru/20240409/muzey-regionalnoy-istorii-postroyat-v-krymu-1136408537.html

Музей региональной истории построят в Крыму

Музей региональной истории построят в Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Музей региональной истории построят в Крыму

В Симферопольском районе Крыма построят музей региональной истории – к его проектированию приступят в текущем году. Об этом сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T21:05

2024-04-09T21:05

2024-04-09T21:05

история

владимир бобков

государственный совет рк (госсовет)

симферопольский район

симферополь

крым

новости крыма

тихон шевкунов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/16/1119079286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5a92fd0b0899e39b5f520d40c2e479d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма построят музей региональной истории – к его проектированию приступят в текущем году. Об этом сообщил зампредседателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков.Заявление Бобкова стало ответом на слова митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В своем выступлении на открытии IV Педагогического форума "Качественное образование – шаг в будущее" в "Новом Херсонесе" владыка подчеркнул, что Республике Крым нужен свой региональный исторический парк "Россия – моя история". По словам митрополита, такие парки-музеи являются самыми востребованными учебниками по истории для детей и молодежи и обещают быть важнейшей региональной компонентой в воспитании и образовании подрастающего поколения."У нас есть опыт создания региональной компоненты в разных губерниях, краях России. Последние два мы сделали в Мелитополе. А до этого и Москва, и Питер, и Южно-Сахалинск, и Якутск, и Сибирские города, и Урал и так далее. Вот такой же мы собираемся сделать и в Крыму. Странно, что до сих пор этого не произошло. Но, думаю, что уже в этом году будет принято решение, и где-то в одном из посещаемых мест Крыма мы сделаем этот исторический парк "Россия – моя история", где тоже будет региональная компонента", – сказал митрополит.По словам Бобкова, вопрос о создании единого музейного комплекса, поставленный владыкой Тихоном, очень важный и ожидаемый именно для Крыма. И у республики уже есть сегодня инициатива.Владыка Тихон анонсировал ранее открытие этим летом Музея Крыма и Новороссии в Севастополе, рассказал о его уникальности и значимости для воспитания и образования учеников всех классов.IV Педагогический форум "Качественное образование – шаг в будущее" стартовал в Севастополе 9 апреля. Мероприятие проходит на базе филиала МДЦ "Артек" – "Корсунь" на территории парка "Новый Херсонес". На нем обсуждают систему духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Крыму и реализацию важнейших проектов по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей с упором на историю и потенциал конкретных регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе Костюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музее Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе

симферопольский район

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, владимир бобков, государственный совет рк (госсовет), симферопольский район, симферополь, крым, новости крыма, тихон шевкунов