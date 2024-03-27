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Костюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музее
Костюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музее - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Костюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музее
Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов приобрел для дома-музея Константина Коровина в Гурзуфе эскиз театрального костюма работы художника. Еще один был... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T07:15
2024-03-27T07:15
2024-03-27T07:15
сергей жигунов
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константин коровин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов приобрел для дома-музея Константина Коровина в Гурзуфе эскиз театрального костюма работы художника. Еще один был передан в экспозицию музея на хранение, рассказала директор дома-музея Виктория Жигунова."Настоящий эскиз, который называется "Жена хана", это костюм жены хана к балету "Конек-Горбунок". Он написан в двадцатые годы. Когда Сергей покупал этот эскиз, человек, который нам его продавал, коллекционер Святослав Милорадов, узнав о том, что мы делаем музей Коровина, совершил необыкновенный поступок. Он сказал: ребята, у меня есть еще один эскиз, и я готов вам дать его на три года бесплатно", - поделилась она с журналистами.Так в экспозиции появился еще один эскиз из того же балета – "Шут". Оба ценных экземпляра выставлены в экспозиции под пуленепробиваемым стеклом и снабжены специальными охранными датчиками, которые срабатывают на вибрацию.Разработкой музейного пространства занималась Виктория Жигунова, ради этого она даже получила специальное образование музеолога. Это - музей-впечатление, рассказывает она. Посетители на входе будут получать наушники с аудиогидом – текст экскурсии начитал сам Сергей Жигунов. В четырех музейных комнатах звучит музыка и рассказы Константина Коровина.Поскольку вилла "Саламбо" долгие годы передавалась из рук в руки и в конце концов стала бесхозной, подлинной мебели и личных вещей построившего ее Константина Коровина здесь не сохранилось. Музейное собрание пришлось создавать с нуля, но в нем уже есть несколько любопытных экземпляров. Часть экспозиции посвящена большому другу художника – Федору Шаляпину. Актеры сериала "Шаляпин" подарили музею костюмы главного героя, а в одной из комнат установлено старинное пианино той же фирмы и модели, на котором когда-то в этом доме играл Шаляпин.Особенность гурзуфского музея в том, что многие экспонаты можно трогать руками, а на пианино разрешают даже поиграть – тем, кто умеет. В каждой музейной комнате свой колорит. Так, в одной из них посетители смогут увидеть песочную анимацию, посвященную творчеству великого русского художника. В другой вместо окна – театральная сцена, поскольку Коровин был великим театральным художником. В третьей окно заменяет полотно импрессиониста в натуральную величину.Мемориальный дом-музей Константина Коровина был открыт в Гурзуфе 21 марта. Вход в него для жителей поселка будет бесплатным.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставрация культуры: как ремонтируют дом-музей Пушкина в Гурзуфе65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в ЯлтеВ Симферополе открылся новый музей археологии
https://crimea.ria.ru/20240321/sergey-zhigunov-s-suprugoy-vosstanovili-dom-muzey-korovina-v-gurzufe-1135899256.html
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сергей жигунов, крым, гурзуф, культура, константин коровин, новости крыма
Костюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музее
Сергей Жигунов приобрел для музея Коровина в Крыму его эскизы театральных костюмов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов приобрел для дома-музея Константина Коровина в Гурзуфе эскиз театрального костюма работы художника. Еще один был передан в экспозицию музея на хранение, рассказала директор дома-музея Виктория Жигунова.
"Настоящий эскиз, который называется "Жена хана", это костюм жены хана к балету "Конек-Горбунок". Он написан в двадцатые годы. Когда Сергей покупал этот эскиз, человек, который нам его продавал, коллекционер Святослав Милорадов, узнав о том, что мы делаем музей Коровина, совершил необыкновенный поступок. Он сказал: ребята, у меня есть еще один эскиз, и я готов вам дать его на три года бесплатно", - поделилась она с журналистами.
Так в экспозиции появился еще один эскиз из того же балета – "Шут". Оба ценных экземпляра выставлены в экспозиции под пуленепробиваемым стеклом и снабжены специальными охранными датчиками, которые срабатывают на вибрацию.
"Еще одна работа, приобретенная Сергеем Викторовичем на аукционе, называется "Деревья на пригорке". Эту работу написал сын Константина Алексеевича Коровина, Алексей Константинович. Это 1926 год, работа выполнена в Париже. Этот подлинник тоже хранится в нашем музее", - добавила Виктория.
Разработкой музейного пространства занималась Виктория Жигунова, ради этого она даже получила специальное образование музеолога. Это - музей-впечатление, рассказывает она. Посетители на входе будут получать наушники с аудиогидом – текст экскурсии начитал сам Сергей Жигунов. В четырех музейных комнатах звучит музыка и рассказы Константина Коровина.
Поскольку вилла "Саламбо" долгие годы передавалась из рук в руки и в конце концов стала бесхозной, подлинной мебели и личных вещей построившего ее Константина Коровина здесь не сохранилось. Музейное собрание пришлось создавать с нуля, но в нем уже есть несколько любопытных экземпляров. Часть экспозиции посвящена большому другу художника – Федору Шаляпину. Актеры сериала "Шаляпин" подарили музею костюмы главного героя, а в одной из комнат установлено старинное пианино той же фирмы и модели, на котором когда-то в этом доме играл Шаляпин.
Особенность гурзуфского музея в том, что многие экспонаты можно трогать руками, а на пианино разрешают даже поиграть – тем, кто умеет. В каждой музейной комнате свой колорит. Так, в одной из них посетители смогут увидеть песочную анимацию, посвященную творчеству великого русского художника. В другой вместо окна – театральная сцена, поскольку Коровин был великим театральным художником. В третьей окно заменяет полотно импрессиониста в натуральную величину.
Мемориальный дом-музей Константина Коровина был открыт в Гурзуфе 21 марта
. Вход в него для жителей поселка будет бесплатным.
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