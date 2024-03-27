https://crimea.ria.ru/20240327/kostyum-shuta-i-zheny-khana-kakie-raboty-korovina-budut-v-ego-krymskom-muzee-1136057690.html

Костюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музее

Костюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музее - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Костюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музее

Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов приобрел для дома-музея Константина Коровина в Гурзуфе эскиз театрального костюма работы художника. Еще один был... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T07:15

2024-03-27T07:15

2024-03-27T07:15

сергей жигунов

крым

гурзуф

культура

константин коровин

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136053336_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b12b7656e9852dc43f69100bddf6233.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов приобрел для дома-музея Константина Коровина в Гурзуфе эскиз театрального костюма работы художника. Еще один был передан в экспозицию музея на хранение, рассказала директор дома-музея Виктория Жигунова."Настоящий эскиз, который называется "Жена хана", это костюм жены хана к балету "Конек-Горбунок". Он написан в двадцатые годы. Когда Сергей покупал этот эскиз, человек, который нам его продавал, коллекционер Святослав Милорадов, узнав о том, что мы делаем музей Коровина, совершил необыкновенный поступок. Он сказал: ребята, у меня есть еще один эскиз, и я готов вам дать его на три года бесплатно", - поделилась она с журналистами.Так в экспозиции появился еще один эскиз из того же балета – "Шут". Оба ценных экземпляра выставлены в экспозиции под пуленепробиваемым стеклом и снабжены специальными охранными датчиками, которые срабатывают на вибрацию.Разработкой музейного пространства занималась Виктория Жигунова, ради этого она даже получила специальное образование музеолога. Это - музей-впечатление, рассказывает она. Посетители на входе будут получать наушники с аудиогидом – текст экскурсии начитал сам Сергей Жигунов. В четырех музейных комнатах звучит музыка и рассказы Константина Коровина.Поскольку вилла "Саламбо" долгие годы передавалась из рук в руки и в конце концов стала бесхозной, подлинной мебели и личных вещей построившего ее Константина Коровина здесь не сохранилось. Музейное собрание пришлось создавать с нуля, но в нем уже есть несколько любопытных экземпляров. Часть экспозиции посвящена большому другу художника – Федору Шаляпину. Актеры сериала "Шаляпин" подарили музею костюмы главного героя, а в одной из комнат установлено старинное пианино той же фирмы и модели, на котором когда-то в этом доме играл Шаляпин.Особенность гурзуфского музея в том, что многие экспонаты можно трогать руками, а на пианино разрешают даже поиграть – тем, кто умеет. В каждой музейной комнате свой колорит. Так, в одной из них посетители смогут увидеть песочную анимацию, посвященную творчеству великого русского художника. В другой вместо окна – театральная сцена, поскольку Коровин был великим театральным художником. В третьей окно заменяет полотно импрессиониста в натуральную величину.Мемориальный дом-музей Константина Коровина был открыт в Гурзуфе 21 марта. Вход в него для жителей поселка будет бесплатным.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставрация культуры: как ремонтируют дом-музей Пушкина в Гурзуфе65 лет в тайнике: что нашли в доме-музее Чехова в ЯлтеВ Симферополе открылся новый музей археологии

https://crimea.ria.ru/20240321/sergey-zhigunov-s-suprugoy-vosstanovili-dom-muzey-korovina-v-gurzufe-1135899256.html

крым

гурзуф

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей жигунов, крым, гурзуф, культура, константин коровин, новости крыма