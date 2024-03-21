https://crimea.ria.ru/20240321/sergey-zhigunov-s-suprugoy-vosstanovili-dom-muzey-korovina-v-gurzufe-1135899256.html
Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе
Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе
В Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T16:25
2024-03-21T16:25
2024-03-21T16:29
сергей жигунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы "Саламбо", построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.Художник Константин Коровин построил дачу в Гурзуфе в 1912 году. Это был маленький домик, в котором располагалась мастерская. Чтобы окупать расходы на ее содержание, рядом был построен доходный дом для сдачи квартир постояльцам. Он назвал свои апартаменты "Саламбо" в честь романа Густава Флобера и одноименного балета в Большом театре. Долгие годы здание на улице Чехова, 1 числилось на балансе Союза художников Украины, после чего пришло в полный упадок.В музее пока работает четыре комнаты, и каждая из них "звучит по-своему". В каждой из них звучит музыка и рассказы художника Константина Коровина, озвученные Сергеем Жигуновым. В комнатах постарались воплотить атмосферу начала XX века. Например, установили старинный рояль такой же модели, на котором играл друг художника Федор Шаляпин.Помощь в создании экспозиции оказывали сотрудники Третьяковской галереи, Русского музея, коллекционеры и собиратели. В коллекцию живописи уже приобрели эскизы театрального костюма кисти Константина Коровина и живописную работу его сына. В дальнейшем коллекция музея будет пополняться. В 2023 году российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов начал в Крыму съемки фильма "Три друга, клад и Матрос Кошка". Они проходили в Севастополе, Ялте и Гурзуфе. Это многосерийный фильм о жизни курсантов Нахимовского училища. Режиссером картины стал Станислав Назиров, а играют в нем такие известные актеры, как Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Александр Лыков. Главные герои нового сериала попадают в различные мистические истории и непростые жизненные ситуации, выбираться из которых им помогает дружба и взаимовыручка, рассказал РИА Новости Крым продюсер сериала Сергей Жигунов.Читайте также на РИА Новости Крым: Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в КрымуПризраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии
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сергей жигунов, крым, константин коровин, культура, гурзуф, новости крыма, кино, янина павленко, ялта
Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе
Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей художника Коровина в Гурзуфе
16:25 21.03.2024 (обновлено: 16:29 21.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы "Саламбо", построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.
"С этой территории мы вывезли 16 грузовиков мусора, - рассказывает директор музея Виктория Жигунова. - Все было разбито и уничтожено. Тут была плесень, грибок, мы выводили это все".
Художник Константин Коровин построил дачу в Гурзуфе в 1912 году. Это был маленький домик, в котором располагалась мастерская. Чтобы окупать расходы на ее содержание, рядом был построен доходный дом для сдачи квартир постояльцам. Он назвал свои апартаменты "Саламбо" в честь романа Густава Флобера и одноименного балета в Большом театре. Долгие годы здание на улице Чехова, 1 числилось на балансе Союза художников Украины, после чего пришло в полный упадок.
"Мы благодарны главе Республики Крым и администрации Ялты за то, что нам выделили в аренду этот комплекс зданий под кинобазу. Мы решили сделать музей, нас поддержал президентский Фонд культурных инициатив, спасибо ему большое", - сказал журналистам актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов.
В музее пока работает четыре комнаты, и каждая из них "звучит по-своему". В каждой из них звучит музыка и рассказы художника Константина Коровина, озвученные Сергеем Жигуновым.
"Когда художник ослеп, он стал писать книги", - рассказала Виктория.
В комнатах постарались воплотить атмосферу начала XX века. Например, установили старинный рояль такой же модели, на котором играл друг художника Федор Шаляпин.
Помощь в создании экспозиции оказывали сотрудники Третьяковской галереи, Русского музея, коллекционеры и собиратели. В коллекцию живописи уже приобрели эскизы театрального костюма кисти Константина Коровина и живописную работу его сына.
В дальнейшем коллекция музея будет пополняться. В 2023 году российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов начал в Крыму съемки фильма "Три друга, клад и Матрос Кошка"
. Они проходили в Севастополе, Ялте и Гурзуфе.
Это многосерийный фильм о жизни курсантов Нахимовского училища
. Режиссером картины стал Станислав Назиров, а играют в нем такие известные актеры,
как Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Александр Лыков. Главные герои нового сериала попадают в различные мистические истории и непростые жизненные ситуации, выбираться из которых им помогает дружба и взаимовыручка, рассказал
РИА Новости Крым продюсер сериала Сергей Жигунов.
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