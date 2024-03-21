https://crimea.ria.ru/20240321/sergey-zhigunov-s-suprugoy-vosstanovili-dom-muzey-korovina-v-gurzufe-1135899256.html

Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе

Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе

В Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T16:25

2024-03-21T16:25

2024-03-21T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы "Саламбо", построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.Художник Константин Коровин построил дачу в Гурзуфе в 1912 году. Это был маленький домик, в котором располагалась мастерская. Чтобы окупать расходы на ее содержание, рядом был построен доходный дом для сдачи квартир постояльцам. Он назвал свои апартаменты "Саламбо" в честь романа Густава Флобера и одноименного балета в Большом театре. Долгие годы здание на улице Чехова, 1 числилось на балансе Союза художников Украины, после чего пришло в полный упадок.В музее пока работает четыре комнаты, и каждая из них "звучит по-своему". В каждой из них звучит музыка и рассказы художника Константина Коровина, озвученные Сергеем Жигуновым. В комнатах постарались воплотить атмосферу начала XX века. Например, установили старинный рояль такой же модели, на котором играл друг художника Федор Шаляпин.Помощь в создании экспозиции оказывали сотрудники Третьяковской галереи, Русского музея, коллекционеры и собиратели. В коллекцию живописи уже приобрели эскизы театрального костюма кисти Константина Коровина и живописную работу его сына. В дальнейшем коллекция музея будет пополняться. В 2023 году российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов начал в Крыму съемки фильма "Три друга, клад и Матрос Кошка". Они проходили в Севастополе, Ялте и Гурзуфе. Это многосерийный фильм о жизни курсантов Нахимовского училища. Режиссером картины стал Станислав Назиров, а играют в нем такие известные актеры, как Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Александр Лыков. Главные герои нового сериала попадают в различные мистические истории и непростые жизненные ситуации, выбираться из которых им помогает дружба и взаимовыручка, рассказал РИА Новости Крым продюсер сериала Сергей Жигунов.Читайте также на РИА Новости Крым: Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в КрымуПризраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей жигунов, крым, константин коровин, культура, гурзуф, новости крыма, кино, янина павленко, ялта