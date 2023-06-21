https://crimea.ria.ru/20230621/prizraki-i-spetseffekty-zhigunov-o-semkakh-novogo-proekta-v-krymu-1129522007.html

Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму

Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму

В кадре двор Нахимовского училища. Беседуют двое курсантов. Из их разговора ясно, что они собираются в путешествие - выясняют, какого размера им нужны мачты и... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T19:06

2023-06-21T19:06

2023-06-21T19:06

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съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В кадре двор Нахимовского училища. Беседуют двое курсантов. Из их разговора ясно, что они собираются в путешествие - выясняют, какого размера им нужны мачты и каким должен быть гюйс.Со стороны за всем наблюдает главный человек на площадке: он сидит в затемненной палатке, которая на языке киношников называется "плей-бэк", и смотрит в кадр. Время от времени он громко кричит: "Тишина! Внимание! Приготовились! Начали!", "Камера! Мотор!" Еще дает важные указания: "отдавайте честь", "добивайтесь точного текста и "давайте укрупняться".Снующих рядом отдыхающих настойчиво просят не наступать на провода и не отвлекать артистов громкими разговорами. Съемки приключенческого сериала для подростков с рабочим названием "Три друга, клад и матрос Кошка", одним из автором сценария и продюсером которого стал известный российский актер Сергей Жигунов, проходят в Алупке. В этот съемочный день, когда двором Севастопольского Нахимовского училища стала территория Воронцовского дворца, на площадку пригласили журналистов.Мировая премьера: фильм со Светланой Сургановой представят в Каннах >>Добрая история для детейГлавные герои нового сериала попадают в различные мистические истории и непростые жизненные ситуации, выбираться из которых им помогает дружба и взаимовыручка.По определению авторов картины – это современная сказка. По сюжету, в охоте за сокровищами участвуют не только дети, но и контрабандисты, "черные" копатели и даже призраки.Он уточняет, что мальчишки путешествуют во времени: попадают то во времена первой обороны Севастополя, то в 1943 год. По словам продюсера, крайне сложно воссоздать мир, который будет интересен молодым, потому что люди постарше уже не все про них понимают."Но мы стараемся добиться их внимания. Думаю, что волшебные истории и приключения – ключик к сердцу каждого очень молодого человека. Да и принцип здесь работает очень простой: смотрят кино про себя – взрослые про взрослых, а дети про детей", – говорит Жигунов.Матроса Кошку, призрак которого живет в стенах училища, тоже переносит во времени. В одном из эпизодов он попадает из современности в 1854 год, чтобы спрятать клад, а потом и в 1943 год, где докладывает командиру: "опять прет басурман, сто лет прошло – а басурман прет", на что командир велит отправить его к лекарю – контузия, мол.И уточняет, что спецэффекты – это самое сложное в кино, по ним сразу видно, когда они плохие, а когда хорошие, потому что "это часы компьютерного времени".Всего в фильме 106 ролей, 37 из них играют московские актеры, среди них немало известных: Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Александр Лыков. Режиссером картины стал Станислав Назиров."Крым принял прекрасно и добросердечно. Нам очень здесь хорошо. Места, в которых мы снимаем – благословенные и намоленные. Родные и кинематографичные в высшей степени, и это просто счастье, что мы можем нашу историю снять в этих локациях. Сказочно красиво в кадре. История придумана Сергеем Викторовичем Жигуновым. И наше дело эту историю не испортить. Как говорил Ролан Быков: для детей нужно снимать так же, как и для взрослых, только лучше. Мы постараемся это сделать. Для этого созданы все условия. Осталось нам не посрамить отечество", - говорит он.Режиссер называет маленьких актеров "страшным хулиганьем и пиратами", но классными и очень талантливыми. Юные актеры пока не думают о патриотической нагрузке проекта, но этого от них и не требуется. Их главная задача – играть в приключения с удовольствием.Главные роли друзей-курсантов достались начинающим московским актерам Всеволоду Клименку, Феодору Кирсанову и Алексею Радионову.Ребенок счастлив, что три месяца проведет в Крыму, где много солнца и "сниматься очень классно"."Ребята, с которыми работаю, тоже замечательные, с ними приятно общаться. Я думаю, что этот проект будет очень интересным для всех", – говорит он.Своего коллегу и товарища по сериалу поддерживает, и "курсант" Феодор Кирсанов:"Сниматься очень круто. Когда выходит фильм, все тебя узнают, это очень классно", – откровенничает он.Третий "курсант" – Алексей Радионов – охотно соглашается со взрослыми: в таких условиях, как здесь, в Крыму, просто невозможно не шалить.В массовке задействованы и юные крымчане. Одного из героев фильма играет мальчик Сережа из Марьинки (ДНР), которого все называют уважительно Сергей Сергеич. Вместе с мамой он сейчас живет в Ялте. И мечтает стать настоящим кадетом. В фильме он играет десятилетнего Сергея Никоненко, который, в свою очередь, играет прадеда Леши Радионова.Когда пресс-конференция заканчивается, артисты уходят на площадку. Важно успеть отснять эпизод до наступления сумерек.Кинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино >>Деньги на хорошее кино в России есть"К новому продукту предъявляются высокие технические требования, чтобы было тщательно снято и была более яркая картинка. У нас достаточный бюджет для очень яркой телевизионной или интернет-сериальной картины", - заверяет Жигунов. Новый фильм будет выходить на интернет-платформах, а также будет показан по эфирному телевидению. Вероятно, по СТС и Первому каналу, "материал они уже ждут"."Как пропагандировать отечественное кино?" - интересуются у Сергея Жигунова журналисты. И он отвечает, что бороться с "разгулом пепси-колы", который длился столько лет, конечно, сложно. Но попытки предпринимаются.Так, Жигунов признается, что картина "Вызов" произвела на него ошеломляющее впечатление, и что лучшей картины по сложности и качеству за последние 20 лет он не видел – ни в отечественном, ни в западном кинематографе."Мы можем, мы всегда могли! Мы выходим на уровень, и такая возможность у нас появляется благодаря серьезной государственной помощи. Думаю, мы продемонстрируем качество – появятся картины, которые будут соответствовать международному стандарту, они уже есть, и то, что мы сейчас снимаем – очень высокая планка", – считает Сергей Жигунов, и отмечает, что очень высокие стандарты кино были в Советском Союзе.В Крыму съемки будут продолжаться все лето. Работать съемочная группа будет в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, в МДЦ "Артек" и на территории историко-культурного заповедника "Херсонес Таврический".Планируется, что новый подростковый сериал будет готов уже весной 2024 года. И, если не возникнет проблем с продвижением, выход проекта на экраны также не заставит себя долго ждать.Раннее в комментарии РИА Новости Крым Жигунов сказал, что современное кино должно учить детей патриотизму, но делать это надо без менторства и назидательности, потому что любовь к Родине – это не плакат на стене.

https://crimea.ria.ru/20220826/shou-biznes-ne-pro-menya--shaman-o-patriotizme-imidzhe-i-khitakh-1124303004.html

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

новости крыма, кино, сергей жигунов, новости, культура, общество, съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка"