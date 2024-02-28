https://crimea.ria.ru/20240228/restavratsiya-kultury-kak-remontiruyut-dom-muzey-pushkina-v-gurzufe-1135275283.html

Реставрация культуры: как ремонтируют дом-музей Пушкина в Гурзуфе

Реставрация культуры: как ремонтируют дом-музей Пушкина в Гурзуфе - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Реставрация культуры: как ремонтируют дом-музей Пушкина в Гурзуфе

Строительная пыль, леса и мелькающие то тут, то там оранжевые жилеты строителей. Так сейчас выглядит дом Раевских в Гурзуфе. Этот старинный дом — уникальный для РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T13:42

2024-02-28T13:42

2024-02-28T13:45

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ГУРЗУФ, 28 фев — РИА Новости Крым. Строительная пыль, леса и мелькающие то тут, то там оранжевые жилеты строителей. Так сейчас выглядит дом Раевских в Гурзуфе. Этот старинный дом — уникальный для Крыма и всей русской культуры. Именно здесь почти три недели из своего крымского путешествия жил поэт Александр Пушкин, здесь родились многие из его произведений. Старинная усадьба постройки начала XIX века не видела реставрации с 1989 года. Тогда музей открывался именно как учреждение культуры после того, как здание дома Раевских использовалось в качестве корпуса санатория. За два с половиной столетия существования этого дома на гурзуфском берегу каждый из его многочисленных владельцев вносил свою лепту в его внешний вид, улучшал, оформлял и по-своему перестраивал дом в соответствии с собственными вкусами. Теперь же дому возвращают первоначальный облик по чудом сохранившимся историческим документам. К лету он предстанет в том виде, каким его видел Пушкин. Только вот чугунные колонны веранды, которые появились на месте деревянных решеток в восточном стиле в конце позапрошлого века, решено не менять. Осенью прошлого года в музее закипела работа. Очень дорогостоящая реставрация стала возможна благодаря указу президента России Владимира Путина о праздновании юбилея "солнца русской поэзии". На обновление музея было выделено свыше 281 млн рублей, в том числе на реставрацию здания – более 246 млн рублей и на реэкспозицию – 35 млн руб. Дом вроде бы небольшой, но работы грандиозные - укреплены несущие конструкции и подпорные стены, перекрытия первого и второго этажей здания, торкетированы и армированы стены, восстановлен мансардный этаж и бельведер, заменены все внутренние сети, теперь они соответствуют всем самым современным музейным требованиям. Причем материалы используются только отечественного производства, так как, по оценкам строителей, государство отлично справилось с задачей импортозамещения. "Дом Пушкина в Гурзуфе - знаковое сооружение для Республики Крым. Сложности как таковые были связаны с укреплением здания. Но на объекте работает подрядная организация с большим опытом в сфере реставрации, она имеет много специалистов-реставраторов высокой квалификации. Работа квалифицированная и слаженная. В сроки мы укладываемся, объект будет сдан к юбилею поэта", - уверен директор ГАУ РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" Максим Сорока. Пока строители работают на объекте, музейные работники тоже не сидят без дела: с прошлого года одновременно с реставрационными работами они заняты реэкспозицией выставочного пространства музея. Была создана новая художественная концепция. "В принципе, вся экспозиция будет новой, но будет опираться на старые предметы. Но 50% новых выставочных предметов уже приобретаются — это мебель, предметы, книги, документы XVIII-XIX вв", - рассказал РИА Новости Крым заведующий Домом-музеем А.П. Чехова в Ялте Александр Логинов. Из 600 квадратных метров здания больше половины займут выставочные залы. Их будет девять, раньше было семь: два новых откроют в мансардном этаже. Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыта тайна древней ханской мечети в КрымуСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр АлупкиАлупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов

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