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В Симферополе открылся новый музей археологии

В Симферополе открылся новый музей археологии - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В Симферополе открылся новый музей археологии

В историческом здании усадьбы академика Петра Палласа открылся новый музей. Его открытие приурочено 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T07:05

2024-03-17T07:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В историческом здании усадьбы академика Петра Палласа открылся новый музей. Его открытие приурочено 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.В экспозиции "Таврида археологическая" представлены артефакты, найденные за последнее десятилетие в зонах строительства транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры полуострова. В витринах – предметы от эпохи неолита до позднего средневековья.Новая экспозиция целиком составлена из археологических артефактов собрания музея-заповедника "Неаполь Скифский", среди них как полученные в ходе работ собственной экспедиции музея находки, так и сданные коллегами-археологами из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода коллекции.В музее-заповеднике "Неаполь Скифский", которому принадлежат новые выставочные площади, рассказали, что посетители смогут ознакомиться с уникальными находками из скифского царского кургана Туак-Оба, богатого половецкого погребения на перевале Аджилар, захоронения киммерийского воина у села Льговское.Уже через месяц планируется открыть второй зал экспозиции, целиком посвященный эпохе бронзы и кизил-кобинской археологической культуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем нашли еще одного загадочного идолаАртефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологовНа сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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