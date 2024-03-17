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В Симферополе открылся новый музей археологии
В Симферополе открылся новый музей археологии - РИА Новости Крым, 17.03.2024
В Симферополе открылся новый музей археологии
В историческом здании усадьбы академика Петра Палласа открылся новый музей. Его открытие приурочено 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T07:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В историческом здании усадьбы академика Петра Палласа открылся новый музей. Его открытие приурочено 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.В экспозиции "Таврида археологическая" представлены артефакты, найденные за последнее десятилетие в зонах строительства транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры полуострова. В витринах – предметы от эпохи неолита до позднего средневековья.Новая экспозиция целиком составлена из археологических артефактов собрания музея-заповедника "Неаполь Скифский", среди них как полученные в ходе работ собственной экспедиции музея находки, так и сданные коллегами-археологами из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода коллекции.В музее-заповеднике "Неаполь Скифский", которому принадлежат новые выставочные площади, рассказали, что посетители смогут ознакомиться с уникальными находками из скифского царского кургана Туак-Оба, богатого половецкого погребения на перевале Аджилар, захоронения киммерийского воина у села Льговское.Уже через месяц планируется открыть второй зал экспозиции, целиком посвященный эпохе бронзы и кизил-кобинской археологической культуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем нашли еще одного загадочного идолаАртефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологовНа сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение
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культура, археология в крыму, крым, симферополь, новости крыма, выставка, новости, общество
В Симферополе открылся новый музей археологии
В Крыму представили выставку древностей с больших крымских строек последнего десятилетия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.
В историческом здании усадьбы академика Петра Палласа
открылся новый музей. Его открытие приурочено 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В экспозиции "Таврида археологическая" представлены артефакты, найденные за последнее десятилетие в зонах строительства транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры полуострова. В витринах – предметы от эпохи неолита до позднего средневековья.
Новая экспозиция целиком составлена из археологических артефактов собрания музея-заповедника "Неаполь Скифский", среди них как полученные в ходе работ собственной экспедиции музея находки, так и сданные коллегами-археологами из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода коллекции.
В музее-заповеднике "Неаполь Скифский", которому принадлежат новые выставочные площади, рассказали, что посетители смогут ознакомиться с уникальными находками из скифского царского кургана Туак-Оба, богатого половецкого погребения
на перевале Аджилар, захоронения киммерийского воина у села Льговское.
Уже через месяц планируется открыть второй зал экспозиции, целиком посвященный эпохе бронзы и кизил-кобинской археологической культуре.
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