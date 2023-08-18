https://crimea.ria.ru/20230818/pod-simferopolem-nashli-esche-odnogo-zagadochnogo-idola-1130783980.html

Под Симферополем нашли еще одного загадочного идола

Под Симферополем нашли еще одного загадочного идола - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Под Симферополем нашли еще одного загадочного идола

РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T08:55

2023-08-18T08:55

2023-08-18T08:55

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анастасия стоянова

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Обнаружили его лежащим на боку. Примерно семнадцать веков тому назад этого "спутника мертвых" аккуратно поставили в паре десятков сантиметров от тела воина. Но однажды обрушился свод склепа — и "сверг" небольшого каменного идола...Главная находка этого археологического сезона Опушкинской экспедиции — каменное изваяние. Подобное никогда не встречалось ранее на этом могильнике.Склеп "с сюрпризом"Место находки оказалось богатым на неожиданности. Это был склеп, представляющий поздний горизонт могильника. В таких сооружениях хоронили своих близких люди, жившие в III-IV веках нашей эры. Отличаются склепы короткими подземными коридорами-дромосами, ведущими к погребальным камерам."В отличие от позднескифских склепов, где мы насчитываем десятки, а то и сотни погребенных, в этих производили захоронение в один ярус, — рассказала заместитель руководителя Опушкинской археологической экспедиции, старший научный сотрудник института археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова. — Но у этого погребального сооружения оказалось две входных ямы. В самом начале IV века его выкопали, похоронили останки. А позже — может, через 50-70 лет, люди попытались оборудовать новый склеп. Сделали входную яму — и угодили в более ранее захоронение. Решили время и труд сэкономить, зашли в камеру, похоронили еще одного человека, и "свою" входную яму закрыли каменной плитой".Первичный, "нижний" ярус, оказался как раз самым интересным. Останки пяти или шести человек сохранились плохо, но одного из покойников удалось идентифицировать как воина. Рядом с ним лежал длинный, больше метра, меч. Такими пользовались сарматы.У останков воина нашли несколько крупных бусин — видимо, они когда-то украшали его ремень. На плече лежала позолоченная серьга со вставкой из сердолика. Вторая, что интересно, обнаружилась на плече другого скелета.Анастасия Стоянова считает такую версию не совсем удачной. При обрушении серьги обязательно бы деформировались, а они целехоньки. Скорей всего, их во время похорон разделили и положили на плечи покойных.Зачем, мы никогда не узнаем. Верования и обряды ушли вместе с обитателями этих мест.СправкаМогильник Опушки находится недалеко от одноименного села в Симферопольском районе. Примерно в 20 км к юго-востоку от крымской столицы. Датируется I-IV вв. н.э. Использовался представителями нескольких культур. Здесь найдены погребальные сооружения, характерные для позднескифской, сарматской культур, аланских племен, а также захоронения с трупосожжением в германской традиции.Знакомые крымские лицаКаменный идол длиной около двадцати сантиметров находился ближе всего к мужчине с мечом. Плоский камень с округлой вершиной и вытесанным "лицом": закрытые глаза, заостренный нос — даже с обозначенными ноздрями. Возможно, идол имел и рот, но как раз по этому месту прошла трещина.А "лицо"-то знакомое!"В Крыму находили предметы, сделанные в той же стилистике, — сообщила Анастасия Стоянова. — При раскопках на горе Кара-Тау, у села Сенное Белогорского района, были обнаружены керамические фигурки, выполненные в похожей манере. На них даже сохранились остатки краски, которыми обозначили глаза, какие-то нашейные украшения, подкрасили щеки. Известны такие находки из других мест".Под гребнем горы Таракташ в окрестностях Судака в 2006 году было открыто святилище. И там тоже обнаружили керамических идолов. Датировали их II веком н.э. Еще раньше "вылезали" глиняные фигурки на городищах Гавриловское, Чайка, поселении Золотая Балка, одну нашли на Неаполе Скифском (Симферополь). Все они разного времени: самые ранние относятся к I веку до н.э., другие — к III-IV векам н.э.В них много общего: плоские, чуть приподнятые кверху лица, обозначенные глаза и довольно тщательно "проработанный" нос. Они отличаются: одни раскрашены, другие — нет. У каких-то имеются "руки" и "ноги", другие без конечностей. Есть идолы, которым древние мастера не сделали ртов. А у других они прорисованы.Читайте также на РИА Новости Крым:Царский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальшеКрымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”Археолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крым в истории: секреты, факты, фото, крым, симферополь, археология в крыму, новости крыма, анастасия стоянова