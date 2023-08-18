Под Симферополем нашли еще одного загадочного идола
Археологи пытаются разгадать загадку каменных идолов Крыма
© РИА Новости Крым . Наталья ДремоваКаменный идол, обнаруженный при раскопках могильника Опушки
© РИА Новости Крым . Наталья Дремова
Обнаружили его лежащим на боку. Примерно семнадцать веков тому назад этого "спутника мертвых" аккуратно поставили в паре десятков сантиметров от тела воина. Но однажды обрушился свод склепа — и "сверг" небольшого каменного идола...
Главная находка этого археологического сезона Опушкинской экспедиции — каменное изваяние. Подобное никогда не встречалось ранее на этом могильнике.
Склеп "с сюрпризом"
Место находки оказалось богатым на неожиданности. Это был склеп, представляющий поздний горизонт могильника. В таких сооружениях хоронили своих близких люди, жившие в III-IV веках нашей эры. Отличаются склепы короткими подземными коридорами-дромосами, ведущими к погребальным камерам.
"В отличие от позднескифских склепов, где мы насчитываем десятки, а то и сотни погребенных, в этих производили захоронение в один ярус, — рассказала заместитель руководителя Опушкинской археологической экспедиции, старший научный сотрудник института археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова. — Но у этого погребального сооружения оказалось две входных ямы. В самом начале IV века его выкопали, похоронили останки. А позже — может, через 50-70 лет, люди попытались оборудовать новый склеп. Сделали входную яму — и угодили в более ранее захоронение. Решили время и труд сэкономить, зашли в камеру, похоронили еще одного человека, и "свою" входную яму закрыли каменной плитой".
Первичный, "нижний" ярус, оказался как раз самым интересным. Останки пяти или шести человек сохранились плохо, но одного из покойников удалось идентифицировать как воина. Рядом с ним лежал длинный, больше метра, меч. Такими пользовались сарматы.
© Архив Анастасии СтояновойСклеп на могильнике Опушки, у которого оказалось два входа
1 из 4
Склеп на могильнике Опушки, у которого оказалось два входа
© Архив Анастасии Стояновой
© Архив Анастасии СтояновойВоин из могилы № 400: рядом меч, на плече женская сережка
2 из 4
Воин из могилы № 400: рядом меч, на плече женская сережка
© Архив Анастасии Стояновой
© Архив Анастасии СтояновойКаменный идол лежал на небольшом расстоянии от воина
3 из 4
Каменный идол лежал на небольшом расстоянии от воина
© Архив Анастасии Стояновой
© РИА Новости Крым . Наталья ДремоваМеч, обнаруженный в склепе на могильнике Опушки
4 из 4
Меч, обнаруженный в склепе на могильнике Опушки
© РИА Новости Крым . Наталья Дремова
1 из 4
Склеп на могильнике Опушки, у которого оказалось два входа
© Архив Анастасии Стояновой
2 из 4
Воин из могилы № 400: рядом меч, на плече женская сережка
© Архив Анастасии Стояновой
3 из 4
Каменный идол лежал на небольшом расстоянии от воина
© Архив Анастасии Стояновой
4 из 4
Меч, обнаруженный в склепе на могильнике Опушки
© РИА Новости Крым . Наталья Дремова
У останков воина нашли несколько крупных бусин — видимо, они когда-то украшали его ремень. На плече лежала позолоченная серьга со вставкой из сердолика. Вторая, что интересно, обнаружилась на плече другого скелета.
И вот тут археологам было, о чем поспорить. Серьги парные. И... женские. Носить их брутальный воин с мечом не мог. Может быть, владелица их тоже была захоронена в склепе — а когда обрушился свод, украшения разбросало по камере?
Анастасия Стоянова считает такую версию не совсем удачной. При обрушении серьги обязательно бы деформировались, а они целехоньки. Скорей всего, их во время похорон разделили и положили на плечи покойных.
Зачем, мы никогда не узнаем. Верования и обряды ушли вместе с обитателями этих мест.
© РИА Новости Крым . Наталья ДремоваПозолоченные серьги с сердоликами, найденные при раскопках склепа на могильнике Опушки
© РИА Новости Крым . Наталья Дремова
Позолоченные серьги с сердоликами, найденные при раскопках склепа на могильнике Опушки
Справка
Могильник Опушки находится недалеко от одноименного села в Симферопольском районе. Примерно в 20 км к юго-востоку от крымской столицы. Датируется I-IV вв. н.э. Использовался представителями нескольких культур. Здесь найдены погребальные сооружения, характерные для позднескифской, сарматской культур, аланских племен, а также захоронения с трупосожжением в германской традиции.
Знакомые крымские лица
Каменный идол длиной около двадцати сантиметров находился ближе всего к мужчине с мечом. Плоский камень с округлой вершиной и вытесанным "лицом": закрытые глаза, заостренный нос — даже с обозначенными ноздрями. Возможно, идол имел и рот, но как раз по этому месту прошла трещина.
А "лицо"-то знакомое!
"В Крыму находили предметы, сделанные в той же стилистике, — сообщила Анастасия Стоянова. — При раскопках на горе Кара-Тау, у села Сенное Белогорского района, были обнаружены керамические фигурки, выполненные в похожей манере. На них даже сохранились остатки краски, которыми обозначили глаза, какие-то нашейные украшения, подкрасили щеки. Известны такие находки из других мест".
© Фото с выставки в Центральном музее ТавридыКерамические фигурки из Кара-Тау.
© Фото с выставки в Центральном музее Тавриды
Керамические фигурки из Кара-Тау.
Под гребнем горы Таракташ в окрестностях Судака в 2006 году было открыто святилище. И там тоже обнаружили керамических идолов. Датировали их II веком н.э. Еще раньше "вылезали" глиняные фигурки на городищах Гавриловское, Чайка, поселении Золотая Балка, одну нашли на Неаполе Скифском (Симферополь). Все они разного времени: самые ранние относятся к I веку до н.э., другие — к III-IV векам н.э.
В них много общего: плоские, чуть приподнятые кверху лица, обозначенные глаза и довольно тщательно "проработанный" нос. Они отличаются: одни раскрашены, другие — нет. У каких-то имеются "руки" и "ноги", другие без конечностей. Есть идолы, которым древние мастера не сделали ртов. А у других они прорисованы.
Очевидно, что много веков подряд существовал какой-то канон изображения не то богов, не то потусторонних существ, которые могли, как верили люди, влиять на судьбы живых и мертвых. И жившие на полуострове — от Севастополя до нынешнего Ленинского района - делали их изображения. Мастера в разной местности вносили какие-то свои детали, но, в целом, облик загадочных идолов оставался узнаваемым.
Читайте также на РИА Новости Крым: