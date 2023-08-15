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Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей” - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”
Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей” - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”
Еще 15-20 лет назад грабители раскопок, которых еще называют "черными копателями", доставляли археологам серьезные неприятности, нанося некоторым памятникам... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T17:10
2023-08-15T17:10
археология в крыму
вадим майко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Еще 15-20 лет назад грабители раскопок, которых еще называют "черными копателями", доставляли археологам серьезные неприятности, нанося некоторым памятникам непоправимый ущерб. Сегодня, признают ученые, с этой проблемой стало полегче. Однако на смену ей пришла новая напасть в лице любителей металлопоиска, которые, по сути, занимаются тем же. О смене тенденций в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник института археологии Крыма РАН, руководитель благотворительного фонда “Наследие тысячелетий” Анастасия Стоянова. По наблюдениям специалиста за раскопками на Опушкинском могильнике в Симферопольском районе, археологам до сих пор приходится иметь дело с “наследием девяностых”.“Могильник был довольно серьезно разграблен в конце 90-х – начале 2000-х. И как раз участок этого года показывает всю глубину этой трагедии. Очень обидно, когда ребята переворачивают кубометры земли, чтобы в итоге просто открыть погребальное сооружение. Но мы должны это делать”, - отметила Стоянова.Однако в последние годы свежие грабительские раскопы на этом участке ученым не встречаются. Проблема, по мнению Анастасии Стояновой, потеряла свою остроту.Подобное “хобби”, как отметил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, по сути, те же самые грабежи. И если с “черными копателями” в последние годы довольно успешно борются силовые структуры – расследования ежегодно доходят до судов, в которых в качестве экспертов участвуют и крымские археологи, – то любители металлопоиска действуют практически в открытую и безнаказанно.“Это огромнейшая проблема и беда. До сих пор и по телевидению идет реклама продажи металлоискателей. Я уже не говорю о том, что творится на сайтах “кладоискателей”, где совершенно спокойно рекламируются найденные в процессе грабежей находки, - посетовал Вадим Майко. – Здесь очень многое, на мой взгляд, зависит от нашего законодательства. Такую свободную продажу металлоискателей и такое безнаказанное их применение нужно запретить совершенно четко. У нас в законодательстве это прописано, но прописано завуалированно, к сожалению”.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму придумают новый закон против “черных копателей”На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снарядДругая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов
https://crimea.ria.ru/20230815/arkheolog-iz-ermitazha-o-professii-tyazhelyy-trud-s-naletom-romantiki-1130633314.html
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археология в крыму, вадим майко, анастасия стоянова, крым, новости крыма, общество, мнения
Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”

Любители металлопоиска вредят археологическим памятникам в Крыму - ученые

17:10 15.08.2023
 
© РИА Новости . Радик Амиров / Перейти в фотобанкМеталлоискатель
Металлоискатель - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Радик Амиров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Еще 15-20 лет назад грабители раскопок, которых еще называют "черными копателями", доставляли археологам серьезные неприятности, нанося некоторым памятникам непоправимый ущерб. Сегодня, признают ученые, с этой проблемой стало полегче. Однако на смену ей пришла новая напасть в лице любителей металлопоиска, которые, по сути, занимаются тем же. О смене тенденций в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник института археологии Крыма РАН, руководитель благотворительного фонда “Наследие тысячелетий” Анастасия Стоянова.
По наблюдениям специалиста за раскопками на Опушкинском могильнике в Симферопольском районе, археологам до сих пор приходится иметь дело с “наследием девяностых”.
“Могильник был довольно серьезно разграблен в конце 90-х – начале 2000-х. И как раз участок этого года показывает всю глубину этой трагедии. Очень обидно, когда ребята переворачивают кубометры земли, чтобы в итоге просто открыть погребальное сооружение. Но мы должны это делать”, - отметила Стоянова.
Однако в последние годы свежие грабительские раскопы на этом участке ученым не встречаются. Проблема, по мнению Анастасии Стояновой, потеряла свою остроту.
“Но никуда не делась проблема металлопоиска, когда люди ходят по полям – это их хобби – и вытаскивают из земли какой-то металл, который может принадлежать каким-то археологическим памятникам. Это отдельная история, и на нее надо обратить внимание”, - уверена археолог.
Подобное “хобби”, как отметил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, по сути, те же самые грабежи. И если с “черными копателями” в последние годы довольно успешно борются силовые структуры – расследования ежегодно доходят до судов, в которых в качестве экспертов участвуют и крымские археологи, – то любители металлопоиска действуют практически в открытую и безнаказанно.
“Это огромнейшая проблема и беда. До сих пор и по телевидению идет реклама продажи металлоискателей. Я уже не говорю о том, что творится на сайтах “кладоискателей”, где совершенно спокойно рекламируются найденные в процессе грабежей находки, - посетовал Вадим Майко. – Здесь очень многое, на мой взгляд, зависит от нашего законодательства. Такую свободную продажу металлоискателей и такое безнаказанное их применение нужно запретить совершенно четко. У нас в законодательстве это прописано, но прописано завуалированно, к сожалению”.
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