https://crimea.ria.ru/20221122/na-kubani-chernyy-kopatel-podorvalsya-pri-popytke-raspilit-snaryad-1125496319.html

На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд

На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд - РИА Новости Крым, 22.11.2022

На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд

В Абинском районе Краснодарского края мужчина подорвался при распиливании на металлолом очередного найденного в лесу снаряда времен Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T18:09

2022-11-22T18:09

2022-11-22T18:09

кубань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Абинском районе Краснодарского края мужчина подорвался при распиливании на металлолом очередного найденного в лесу снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.Уточняется, что пострадавший оказался черным копателем. В своем доме он традиционно занимался распилом найденных в лесу снарядов: порох ссыпал в банку, металлические части сдавал в пункты приема металла. На этот раз все закончилось для него больницей.В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли металлоискатель, жестяную банку с порохом, общей массой 185 граммов, 16 осколочных авиабомб, а также шесть металлических фрагментов, которые, согласно проведенной экспертизе, являлись частями артснаряда.Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Санкции этой статьи УК предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет.На время следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении".Ранее сообщалось, что в Крыму хотят усилить борьбу с "черными археологами" и запретить искать артефакты приезжим.

https://crimea.ria.ru/20220817/ne-idealno-no-luchshe-chem-bylo-arkheologi-o-chernykh-kopatelyakh-v-krymu-1124184546.html

https://crimea.ria.ru/20220703/pochemu-v-krymu-utrachivayut-unikalnye-arkheologicheskie-pamyatniki-1123690140.html

кубань

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кубань, происшествия