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На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд
На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд - РИА Новости Крым, 22.11.2022
На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд
В Абинском районе Краснодарского края мужчина подорвался при распиливании на металлолом очередного найденного в лесу снаряда времен Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T18:09
2022-11-22T18:09
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Абинском районе Краснодарского края мужчина подорвался при распиливании на металлолом очередного найденного в лесу снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.Уточняется, что пострадавший оказался черным копателем. В своем доме он традиционно занимался распилом найденных в лесу снарядов: порох ссыпал в банку, металлические части сдавал в пункты приема металла. На этот раз все закончилось для него больницей.В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли металлоискатель, жестяную банку с порохом, общей массой 185 граммов, 16 осколочных авиабомб, а также шесть металлических фрагментов, которые, согласно проведенной экспертизе, являлись частями артснаряда.Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Санкции этой статьи УК предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет.На время следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении".Ранее сообщалось, что в Крыму хотят усилить борьбу с "черными археологами" и запретить искать артефакты приезжим.
https://crimea.ria.ru/20220817/ne-idealno-no-luchshe-chem-bylo-arkheologi-o-chernykh-kopatelyakh-v-krymu-1124184546.html
https://crimea.ria.ru/20220703/pochemu-v-krymu-utrachivayut-unikalnye-arkheologicheskie-pamyatniki-1123690140.html
кубань
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
кубань, происшествия
На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд

На Кубани черный копатель подорвался, распиливая снаряд времен войны на металлолом

18:09 22.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Абинском районе Краснодарского края мужчина подорвался при распиливании на металлолом очередного найденного в лесу снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.
Уточняется, что пострадавший оказался черным копателем. В своем доме он традиционно занимался распилом найденных в лесу снарядов: порох ссыпал в банку, металлические части сдавал в пункты приема металла. На этот раз все закончилось для него больницей.
Археологические раскопки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 07:39
Не идеально, но лучше чем было: археологи о "черных копателях" в Крыму
"Местный житель распиливал авиационные снаряды времен Великой Отечественной войны, в результате чего произошел хлопок. Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в Абинскую больницу", – рассказали в ведомстве.
В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли металлоискатель, жестяную банку с порохом, общей массой 185 граммов, 16 осколочных авиабомб, а также шесть металлических фрагментов, которые, согласно проведенной экспертизе, являлись частями артснаряда.
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюНайденные в доме черного копателя снаряды
Найденные в доме черного копателя снаряды
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Найденные в доме черного копателя снаряды
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Санкции этой статьи УК предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет.
На время следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении".
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Ранее сообщалось, что в Крыму хотят усилить борьбу с "черными археологами" и запретить искать артефакты приезжим.
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