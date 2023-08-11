https://crimea.ria.ru/20230811/artefakty-tavridy-v-kerchi-predstavili-poslednie-nakhodki-arkheologov-1130660509.html

Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов

Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов

Новые находки на полуострове выставили в Керченском музее древностей. В чем уникальность выставки, РИА Новости Крым рассказала заместитель генерального... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T21:21

2023-08-11T21:21

2023-08-11T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Новые находки на полуострове выставили в Керченском музее древностей. В чем уникальность выставки, РИА Новости Крым рассказала заместитель генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская.По словам Быковской, посетители музея хотят знать, что происходило на этой земле после того, как Боспорское царство сошло с исторической арены. И хранители истории удовлетворяют этот запрос.Поэтому в четверг, 10 августа, в Керченском музее древностей открыли новую выставку, где можно увидеть артефакты и VI века нашей эры, и XVIII века.Именно следы поселений времен Крымского ханства были найдены археологами, которые исследовали местность, где теперь проходит трасса "Таврида". Найдены пуговицы оружие, пули и другие атрибуты солдатской жизни.Основа новой экспозиции – памятник культовой византийской архитектуры церковь Иоанна Предтечи. Сотрудники музея воспроизвели внутреннюю ее часть и отдельные элементы. Посетители смогут увидеть вещи, которые были найдены при реставрации храма, а также на раскопках некрополя возле него. Здесь и амфоры, и кувшины, и различные украшения.Первыми посетили выставку участники Международной научно-практической конференции "Археология и история Боспора", которая традиционно проходит в одном из самых древних городов нашей страны накануне Дня археолога. Показали им и последнюю сенсационную находку на раскопках городища Артезиан – голову статуи Боспорского царя. Руководитель экспедиции Николай Винокуров признался коллегам, что им еще предстоит отгадать загадку этой статуи.Пока находку не будут выставлять для посетителей музея. Необходимо сначала изучить ее, провести специальную обработку. Только после этого она станет достоянием общественности.Организаторы выставки, которая рассказывает о Керченском полуострове средних веков, надеются, что она продлится год. По словам Натальи Быковской, они ждут в гости в том числе и школьников, которые изучают по истории этот период.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли клад с античными золотыми монетамиБоги, люди, демоны: как археологи показали лица из прошлогоБесценная коллекция: ФСБ передала музею Тавриды античные украшения и посуду

https://crimea.ria.ru/20230623/podzemnyy-trafik-kogo-i-pochemu-privlekaet-peschera-tavrida-1129566326.html

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg

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