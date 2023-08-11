Рейтинг@Mail.ru
Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230811/artefakty-tavridy-v-kerchi-predstavili-poslednie-nakhodki-arkheologov-1130660509.html
Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов
Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов
Новые находки на полуострове выставили в Керченском музее древностей. В чем уникальность выставки, РИА Новости Крым рассказала заместитель генерального... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T21:21
2023-08-11T21:21
керчь
эксклюзивы риа новости крым
история
культура
крым
новости крыма
трасса таврида
археология в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0b/1130684571_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_a79a84eef95a0c3b21b24c6ceef4137a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Новые находки на полуострове выставили в Керченском музее древностей. В чем уникальность выставки, РИА Новости Крым рассказала заместитель генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская.По словам Быковской, посетители музея хотят знать, что происходило на этой земле после того, как Боспорское царство сошло с исторической арены. И хранители истории удовлетворяют этот запрос.Поэтому в четверг, 10 августа, в Керченском музее древностей открыли новую выставку, где можно увидеть артефакты и VI века нашей эры, и XVIII века.Именно следы поселений времен Крымского ханства были найдены археологами, которые исследовали местность, где теперь проходит трасса "Таврида". Найдены пуговицы оружие, пули и другие атрибуты солдатской жизни.Основа новой экспозиции – памятник культовой византийской архитектуры церковь Иоанна Предтечи. Сотрудники музея воспроизвели внутреннюю ее часть и отдельные элементы. Посетители смогут увидеть вещи, которые были найдены при реставрации храма, а также на раскопках некрополя возле него. Здесь и амфоры, и кувшины, и различные украшения.Первыми посетили выставку участники Международной научно-практической конференции "Археология и история Боспора", которая традиционно проходит в одном из самых древних городов нашей страны накануне Дня археолога. Показали им и последнюю сенсационную находку на раскопках городища Артезиан – голову статуи Боспорского царя. Руководитель экспедиции Николай Винокуров признался коллегам, что им еще предстоит отгадать загадку этой статуи.Пока находку не будут выставлять для посетителей музея. Необходимо сначала изучить ее, провести специальную обработку. Только после этого она станет достоянием общественности.Организаторы выставки, которая рассказывает о Керченском полуострове средних веков, надеются, что она продлится год. По словам Натальи Быковской, они ждут в гости в том числе и школьников, которые изучают по истории этот период.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли клад с античными золотыми монетамиБоги, люди, демоны: как археологи показали лица из прошлогоБесценная коллекция: ФСБ передала музею Тавриды античные украшения и посуду
https://crimea.ria.ru/20230623/podzemnyy-trafik-kogo-i-pochemu-privlekaet-peschera-tavrida-1129566326.html
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0b/1130684571_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_860bba39923d114b3d4d8db3e9a08813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, история, культура, крым, новости крыма, трасса таврида, археология в крыму
Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов

В Керчи представили артефакты, найденные при строительстве трассы "Таврида"

21:21 11.08.2023
 
© РИА Новости КрымВыставка в Керчи
Выставка в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Новые находки на полуострове выставили в Керченском музее древностей. В чем уникальность выставки, РИА Новости Крым рассказала заместитель генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская.
"В отличие от других выставок здесь использованы как знаковые экспонаты, которые хранились в нашей коллекции, начиная со времен Керченского музея древностей (с довоенных времен), так и материалы, которые были получены в результате археологических раскопок последних десятилетий", - пояснила историк.
По словам Быковской, посетители музея хотят знать, что происходило на этой земле после того, как Боспорское царство сошло с исторической арены. И хранители истории удовлетворяют этот запрос.
Поэтому в четверг, 10 августа, в Керченском музее древностей открыли новую выставку, где можно увидеть артефакты и VI века нашей эры, и XVIII века.
"Рельеф местности на Керченском полуострове таков, что во все времена дороги проходили примерно по одним и тем же маршрутам. Пересечения встречаются довольно часто, - рассказывает специалист. - В одних и тех же местах, в разных слоях можно найти и остатки строений римского времени, и более средневековые поселения, а еще выше – времен Крымской войны и Великой Отечественной войны".
Именно следы поселений времен Крымского ханства были найдены археологами, которые исследовали местность, где теперь проходит трасса "Таврида". Найдены пуговицы оружие, пули и другие атрибуты солдатской жизни.
© РИА Новости Крым

Экспозиция церкви Иоанна Предтечи.

Выставка в Керчи
1 из 9

Экспозиция церкви Иоанна Предтечи.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Находки времен Крымско-турецкой войны.

Выставка в Керчи
2 из 9

Находки времен Крымско-турецкой войны.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Зал экспозиции с последними находками археологов.

Выставка в Керчи
3 из 9

Зал экспозиции с последними находками археологов.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Стела мусульманская с рельефным изображением корзины с виноградом. XVIII век.

Выставка в Керчи
4 из 9

Стела мусульманская с рельефным изображением корзины с виноградом. XVIII век.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Историк Наталья Быковская.

Выставка в Керчи
5 из 9

Историк Наталья Быковская.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Находки археологов.

Выставка в Керчи
6 из 9

Находки археологов.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Предметы, найденные на территории церкви Иоанна Предтечи.

Выставка в Керчи
7 из 9

Предметы, найденные на территории церкви Иоанна Предтечи.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Оружие времен Крымско-турецкой войны.

Выставка в Керчи
8 из 9

Оружие времен Крымско-турецкой войны.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Предметы быта XVII - XIX веков.

Выставка в Керчи
9 из 9

Предметы быта XVII - XIX веков.

© РИА Новости Крым
1 из 9

Экспозиция церкви Иоанна Предтечи.

© РИА Новости Крым
2 из 9

Находки времен Крымско-турецкой войны.

© РИА Новости Крым
3 из 9

Зал экспозиции с последними находками археологов.

© РИА Новости Крым
4 из 9

Стела мусульманская с рельефным изображением корзины с виноградом. XVIII век.

© РИА Новости Крым
5 из 9

Историк Наталья Быковская.

© РИА Новости Крым
6 из 9

Находки археологов.

© РИА Новости Крым
7 из 9

Предметы, найденные на территории церкви Иоанна Предтечи.

© РИА Новости Крым
8 из 9

Оружие времен Крымско-турецкой войны.

© РИА Новости Крым
9 из 9

Предметы быта XVII - XIX веков.

© РИА Новости Крым
Основа новой экспозиции – памятник культовой византийской архитектуры церковь Иоанна Предтечи. Сотрудники музея воспроизвели внутреннюю ее часть и отдельные элементы. Посетители смогут увидеть вещи, которые были найдены при реставрации храма, а также на раскопках некрополя возле него. Здесь и амфоры, и кувшины, и различные украшения.
"Мы представили массу экспонатов, которые о многом могут рассказать людям, которые умеют слушать, видеть и читать", - говорит Наталья Быковская.
Первыми посетили выставку участники Международной научно-практической конференции "Археология и история Боспора", которая традиционно проходит в одном из самых древних городов нашей страны накануне Дня археолога. Показали им и последнюю сенсационную находку на раскопках городища Артезиан – голову статуи Боспорского царя. Руководитель экспедиции Николай Винокуров признался коллегам, что им еще предстоит отгадать загадку этой статуи.
Пока находку не будут выставлять для посетителей музея. Необходимо сначала изучить ее, провести специальную обработку. Только после этого она станет достоянием общественности.
Организаторы выставки, которая рассказывает о Керченском полуострове средних веков, надеются, что она продлится год. По словам Натальи Быковской, они ждут в гости в том числе и школьников, которые изучают по истории этот период.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами
Боги, люди, демоны: как археологи показали лица из прошлого
Бесценная коллекция: ФСБ передала музею Тавриды античные украшения и посуду
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 08:28
Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"
Эксклюзивы РИА Новости КрымКерчьИсторияКультураКрымНовости КрымаТрасса ТавридаАрхеология в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Главные новости Крыма: 11 августа
22:34После ЧП в Сергиевом Посаде арестован техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
22:15Главные события и заявления дня: 11 августа
21:45Российская станция будет искать воду в полярных областях и кратерах Луны
21:21Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов
20:45Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили
20:32Дыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллектор
20:08Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
19:54Ваша мать – мошенница: аферист выманил у крымчанки более миллиона рублей
19:31В Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с Белгородчины
19:10Крым ждут жаркие перспективы: какой будет погода на выходных
18:46В школы Херсонской области приглашают учителей: открыто 600 вакансий
18:28В Судаке ограничат движение авто в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"
18:09В Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек
17:52Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение
17:34В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"
17:19Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры
16:55Из-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды
16:31Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
16:14Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике
Лента новостейМолния