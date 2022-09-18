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В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами
В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами - РИА Новости Крым, 18.09.2022
В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами
Участники археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили клад из 30 золотых монет в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму, на... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T16:48
2022-09-18T17:50
археология в крыму
крым в истории: секреты, факты, фото
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участники археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили клад из 30 золотых монет в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму, на окраине Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе музея.Все спрятанные в древности монеты были сложены в небольшой глиняный кувшин, который удивительным образом сохранился почти неповрежденным, говорится в сообщении.На лицевой стороне монет – голова богини Афины в коринфском шлеме с изображением змеи или грифона. На оборотной – чеканка крылатой богини победы Ника, которая держит в руках мачту корабля и венок. Здесь же имя царя и дополнительные знаки, которые указывались на монетах различными монетными дворами державы Александра Великого. Единственное отличие от них монет Филиппа – имя царя.Судя по месту обнаружения клада, предполагается, что его спрятали в городском доме в период последних двух десятилетий IV века до н. э., отмечается в сообщении.Ученые заявляют, что данная находка на территории Боспорского царства является уникальной, поскольку прежде подобные монеты в этом регионе попадали в руки специалистов в единичных экземплярах.Сосуд с золотыми монетами обнаружили участники Мирмекийской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством Александра Бутягина в августе. Клад уже передали на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, где его научное изучение продолжится.Ранее сообщалось, что в Херсонесе археологи обнаружили оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса, выполненный из египетского фаянса и датируемый I в. до н.э. – I в. н.э.
https://crimea.ria.ru/20220812/v-krymu-raskopali-netronutye-skifskie-kurgany---chto-nashli-1124147771.html
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археология в крыму, крым в истории: секреты, факты, фото, керчь
В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами

Археологи Эрмитажа нашли в Крыму клад с античными золотыми монетами

16:48 18.09.2022 (обновлено: 17:50 18.09.2022)
 
© Пресс-служба Государственного ЭрмитажаКлад из 30 золотых монет обнаружен при раскопках античного городища Мирмекий на северном берегу Керченской бухты
Клад из 30 золотых монет обнаружен при раскопках античного городища Мирмекий на северном берегу Керченской бухты
© Пресс-служба Государственного Эрмитажа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участники археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили клад из 30 золотых монет в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму, на окраине Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Все спрятанные в древности монеты были сложены в небольшой глиняный кувшин, который удивительным образом сохранился почти неповрежденным, говорится в сообщении.
"26 монет с именем Александра Македонского, а еще четыре – отчеканенные в период правления его слабоумного брата Филиппа ΙΙΙ Арридея, наследовавшего престол после смерти великого завоевателя Востока", – уточнили в музее.
На лицевой стороне монет – голова богини Афины в коринфском шлеме с изображением змеи или грифона. На оборотной – чеканка крылатой богини победы Ника, которая держит в руках мачту корабля и венок. Здесь же имя царя и дополнительные знаки, которые указывались на монетах различными монетными дворами державы Александра Великого. Единственное отличие от них монет Филиппа – имя царя.
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Судя по месту обнаружения клада, предполагается, что его спрятали в городском доме в период последних двух десятилетий IV века до н. э., отмечается в сообщении.
Ученые заявляют, что данная находка на территории Боспорского царства является уникальной, поскольку прежде подобные монеты в этом регионе попадали в руки специалистов в единичных экземплярах.
"Находка стала крупнейшим кладом золотых раннеэллинистических статеров на Боспоре", – заявляют эксперты.
Сосуд с золотыми монетами обнаружили участники Мирмекийской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством Александра Бутягина в августе. Клад уже передали на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, где его научное изучение продолжится.
Ранее сообщалось, что в Херсонесе археологи обнаружили оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса, выполненный из египетского фаянса и датируемый I в. до н.э. – I в. н.э.
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