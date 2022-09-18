https://crimea.ria.ru/20220918/v-krymu-nashli-klad-antichnykh-zolotykh-monet-1124541215.html
В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами
В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами - РИА Новости Крым, 18.09.2022
В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами
Участники археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили клад из 30 золотых монет в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму, на... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T16:48
2022-09-18T16:48
2022-09-18T17:50
археология в крыму
крым в истории: секреты, факты, фото
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участники археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили клад из 30 золотых монет в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму, на окраине Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе музея.Все спрятанные в древности монеты были сложены в небольшой глиняный кувшин, который удивительным образом сохранился почти неповрежденным, говорится в сообщении.На лицевой стороне монет – голова богини Афины в коринфском шлеме с изображением змеи или грифона. На оборотной – чеканка крылатой богини победы Ника, которая держит в руках мачту корабля и венок. Здесь же имя царя и дополнительные знаки, которые указывались на монетах различными монетными дворами державы Александра Великого. Единственное отличие от них монет Филиппа – имя царя.Судя по месту обнаружения клада, предполагается, что его спрятали в городском доме в период последних двух десятилетий IV века до н. э., отмечается в сообщении.Ученые заявляют, что данная находка на территории Боспорского царства является уникальной, поскольку прежде подобные монеты в этом регионе попадали в руки специалистов в единичных экземплярах.Сосуд с золотыми монетами обнаружили участники Мирмекийской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством Александра Бутягина в августе. Клад уже передали на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, где его научное изучение продолжится.Ранее сообщалось, что в Херсонесе археологи обнаружили оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса, выполненный из египетского фаянса и датируемый I в. до н.э. – I в. н.э.
https://crimea.ria.ru/20220812/v-krymu-raskopali-netronutye-skifskie-kurgany---chto-nashli-1124147771.html
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археология в крыму, крым в истории: секреты, факты, фото, керчь
В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами
Археологи Эрмитажа нашли в Крыму клад с античными золотыми монетами
16:48 18.09.2022 (обновлено: 17:50 18.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участники археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили клад из 30 золотых монет в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму, на окраине Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Все спрятанные в древности монеты были сложены в небольшой глиняный кувшин, который удивительным образом сохранился почти неповрежденным, говорится в сообщении.
"26 монет с именем Александра Македонского, а еще четыре – отчеканенные в период правления его слабоумного брата Филиппа ΙΙΙ Арридея, наследовавшего престол после смерти великого завоевателя Востока", – уточнили в музее.
На лицевой стороне монет – голова богини Афины в коринфском шлеме с изображением змеи или грифона. На оборотной – чеканка крылатой богини победы Ника, которая держит в руках мачту корабля и венок. Здесь же имя царя и дополнительные знаки, которые указывались на монетах различными монетными дворами державы Александра Великого. Единственное отличие от них монет Филиппа – имя царя.
Судя по месту обнаружения клада, предполагается, что его спрятали в городском доме в период последних двух десятилетий IV века до н. э., отмечается в сообщении.
Ученые заявляют, что данная находка на территории Боспорского царства является уникальной, поскольку прежде подобные монеты в этом регионе попадали в руки специалистов в единичных экземплярах.
"Находка стала крупнейшим кладом золотых раннеэллинистических статеров на Боспоре", – заявляют эксперты.
Сосуд с золотыми монетами обнаружили участники Мирмекийской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством Александра Бутягина в августе. Клад уже передали на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, где его научное изучение продолжится.
Ранее сообщалось, что в Херсонесе археологи обнаружили
оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса, выполненный из египетского фаянса и датируемый I в. до н.э. – I в. н.э.