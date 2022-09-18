https://crimea.ria.ru/20220918/v-krymu-nashli-klad-antichnykh-zolotykh-monet-1124541215.html

В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами

В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами - РИА Новости Крым, 18.09.2022

В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами

Участники археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили клад из 30 золотых монет в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму, на... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T16:48

2022-09-18T16:48

2022-09-18T17:50

археология в крыму

крым в истории: секреты, факты, фото

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участники археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили клад из 30 золотых монет в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму, на окраине Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе музея.Все спрятанные в древности монеты были сложены в небольшой глиняный кувшин, который удивительным образом сохранился почти неповрежденным, говорится в сообщении.На лицевой стороне монет – голова богини Афины в коринфском шлеме с изображением змеи или грифона. На оборотной – чеканка крылатой богини победы Ника, которая держит в руках мачту корабля и венок. Здесь же имя царя и дополнительные знаки, которые указывались на монетах различными монетными дворами державы Александра Великого. Единственное отличие от них монет Филиппа – имя царя.Судя по месту обнаружения клада, предполагается, что его спрятали в городском доме в период последних двух десятилетий IV века до н. э., отмечается в сообщении.Ученые заявляют, что данная находка на территории Боспорского царства является уникальной, поскольку прежде подобные монеты в этом регионе попадали в руки специалистов в единичных экземплярах.Сосуд с золотыми монетами обнаружили участники Мирмекийской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством Александра Бутягина в августе. Клад уже передали на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, где его научное изучение продолжится.Ранее сообщалось, что в Херсонесе археологи обнаружили оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса, выполненный из египетского фаянса и датируемый I в. до н.э. – I в. н.э.

https://crimea.ria.ru/20220812/v-krymu-raskopali-netronutye-skifskie-kurgany---chto-nashli-1124147771.html

https://crimea.ria.ru/20210409/Mogilnik-XIII-veka-nashli-na-Kubani-pri-stroitelstve-dorogi-v-Krym-1119450057.html

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, крым в истории: секреты, факты, фото, керчь