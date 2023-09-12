https://crimea.ria.ru/20230912/granatometchik-spetsnaza-azov-osuzhden-za-izdevatelstva-nad-boytsom-rf-1131349591.html

Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ

Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ

Украинский контрактник, который служил гранатометчиком в отряде специального назначения "Азов"*, заочно приговорен к 14,5 годам лишения свободы за... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T17:50

2023-09-12T17:50

2023-09-12T17:52

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинский контрактник, который служил гранатометчиком в отряде специального назначения "Азов"*, заочно приговорен к 14,5 годам лишения свободы за издевательства над пленным российским военным. Решение вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Солдат признан судом виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также побоях и иных насильственных действиях по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего."12 апреля 2022 года, испытывая сильное раздражение от того, что обстановка в городе складывается не в пользу вооруженных сил Украины, украинский военный спустился в подвальное помещение дома в Мариуполе, где находился пленный российский военнослужащий. Несмотря на то, что руки последнего были скованы наручниками за спиной, а на голову надета повязка, он решил выместить на российском бойце свою злость и начал наносить военнопленному, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, удары ногами и прорезиненной дубинкой по различным частям тела, а также затушил об его голову окурок", - уточнили в СК.В результате активных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации указанный российский военнослужащий был освобожден из плена, в котором провел трое суток.Украинский военный объявлен в федеральный (международный) розыск.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей МариуполяБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяВодитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), донецкая народная республика (днр), мариуполь, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, происшествия, право собственности, закон и право, новости