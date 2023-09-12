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Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ
Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ
Украинский контрактник, который служил гранатометчиком в отряде специального назначения "Азов"*, заочно приговорен к 14,5 годам лишения свободы за... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T17:50
2023-09-12T17:52
ск рф (следственный комитет российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинский контрактник, который служил гранатометчиком в отряде специального назначения "Азов"*, заочно приговорен к 14,5 годам лишения свободы за издевательства над пленным российским военным. Решение вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Солдат признан судом виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также побоях и иных насильственных действиях по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего."12 апреля 2022 года, испытывая сильное раздражение от того, что обстановка в городе складывается не в пользу вооруженных сил Украины, украинский военный спустился в подвальное помещение дома в Мариуполе, где находился пленный российский военнослужащий. Несмотря на то, что руки последнего были скованы наручниками за спиной, а на голову надета повязка, он решил выместить на российском бойце свою злость и начал наносить военнопленному, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, удары ногами и прорезиненной дубинкой по различным частям тела, а также затушил об его голову окурок", - уточнили в СК.В результате активных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации указанный российский военнослужащий был освобожден из плена, в котором провел трое суток.Украинский военный объявлен в федеральный (международный) розыск.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей МариуполяБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяВодитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ск рф (следственный комитет российской федерации), донецкая народная республика (днр), мариуполь, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, происшествия, право собственности, закон и право, новости
Гранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ

Гранатометчик "Азова"* заочно получил 14,5 лет за издевательства над пленным военным РФ

17:50 12.09.2023 (обновлено: 17:52 12.09.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинский контрактник, который служил гранатометчиком в отряде специального назначения "Азов"*, заочно приговорен к 14,5 годам лишения свободы за издевательства над пленным российским военным. Решение вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Солдат признан судом виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также побоях и иных насильственных действиях по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего.
"12 апреля 2022 года, испытывая сильное раздражение от того, что обстановка в городе складывается не в пользу вооруженных сил Украины, украинский военный спустился в подвальное помещение дома в Мариуполе, где находился пленный российский военнослужащий. Несмотря на то, что руки последнего были скованы наручниками за спиной, а на голову надета повязка, он решил выместить на российском бойце свою злость и начал наносить военнопленному, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, удары ногами и прорезиненной дубинкой по различным частям тела, а также затушил об его голову окурок", - уточнили в СК.
В результате активных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации указанный российский военнослужащий был освобожден из плена, в котором провел трое суток.
Украинский военный объявлен в федеральный (международный) розыск.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)МариупольВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПроисшествияПраво собственностиЗакон и правоНовости
 
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