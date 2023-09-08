https://crimea.ria.ru/20230908/morpekh-vsu-osuzhden-na-18-let-za-pokushenie-na-ubiystvo-zhiteley-mariupolya-1131259360.html

Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя

Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя

К 18 годам лишения свободы приговорен командир зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Верховный суд ДНР признал его виновным... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T15:49

2023-09-08T15:49

2023-09-08T15:49

всу (вооруженные силы украины)

новости

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суд

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. К 18 годам лишения свободы приговорен командир зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Верховный суд ДНР признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и покушении на убийство мирных людей в Мариуполе по мотивам политической и идеологической ненависти. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.Судом установлено, что в марте 2022 года, находясь на боевой позиции подразделения ВСУ в Мариуполе, 23-летний осужденный Денис Харченко не менее 10 раз прицельно выстрелил из автомата Калашникова в гражданского мужчину, находившегося вблизи расположения украинских войск.Решением Верховного суда Донецкой Народной Республики украинский морпех приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили об осуждении на 26 лет колонии строгого режима водителя-санитара медпункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Нацгвардии Украины за покушение на убийство и убийство жителей Мариуполя. Читайте также на РИА Новости Крым:За убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"* На железной дороге в Крыму предотвращен теракт – ФСБ

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости, приговор, суд, донецкая народная республика (днр)