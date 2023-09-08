https://crimea.ria.ru/20230908/morpekh-vsu-osuzhden-na-18-let-za-pokushenie-na-ubiystvo-zhiteley-mariupolya-1131259360.html
Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя
Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя
К 18 годам лишения свободы приговорен командир зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Верховный суд ДНР признал его виновным... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T15:49
2023-09-08T15:49
2023-09-08T15:49
всу (вооруженные силы украины)
новости
приговор
суд
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. К 18 годам лишения свободы приговорен командир зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Верховный суд ДНР признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и покушении на убийство мирных людей в Мариуполе по мотивам политической и идеологической ненависти. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.Судом установлено, что в марте 2022 года, находясь на боевой позиции подразделения ВСУ в Мариуполе, 23-летний осужденный Денис Харченко не менее 10 раз прицельно выстрелил из автомата Калашникова в гражданского мужчину, находившегося вблизи расположения украинских войск.Решением Верховного суда Донецкой Народной Республики украинский морпех приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили об осуждении на 26 лет колонии строгого режима водителя-санитара медпункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Нацгвардии Украины за покушение на убийство и убийство жителей Мариуполя. Читайте также на РИА Новости Крым:За убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"* На железной дороге в Крыму предотвращен теракт – ФСБ
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), новости, приговор, суд, донецкая народная республика (днр)
Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя
Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство мирных жителей на территории ДНР