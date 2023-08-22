https://crimea.ria.ru/20230822/za-ubiystvo-iz-pushki-mirnogo-zhitelya-v-dnr-soldat-vsu-poluchil-22-goda-1130871932.html

За убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года

За убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года - РИА Новости Крым, 22.08.2023

За убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года

Солдата ВСУ Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T13:27

2023-08-22T13:27

2023-08-22T13:39

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

происшествия

суд

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Солдата ВСУ Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.По данным Следкома, солдат проходил военную службу в должности стрелка-помощника гранатометчика. Следствие и суд установили, что в марте 2022 года подразделение, где служил подсудимый, базировалось на территориях населенных пунктов ДНР. Передвигаясь на боевой машине пехоты, подсудимый увидел, как в один из частных домов вбегает мужчина в гражданской одежде и без оружия.Однако солдат ВСУ навел автоматическую пушку на дом и выстрелил. Бронебойный снаряд пробил стену и смертельно ранил мужчину."Подсудимый признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве, совершенном общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти и вражды, и умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом", - говорится в сообщении СК РФ.Верховный суд ДНР назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 22 лет с отбыванием в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказаниеБоевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНРБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), происшествия, суд, приговор