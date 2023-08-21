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Боевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНР
Боевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНР - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Боевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНР
Трое боевиков запрещенного в РФ неонацистского полка "Азов"* получили по 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство мирных... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T18:45
2023-08-21T18:45
2023-08-21T18:45
приговор
донецкая народная республика (днр)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости сво
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полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Трое боевиков запрещенного в РФ неонацистского полка "Азов"* получили по 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.По данным следствия, подсудимые – инструктор учебной роты учебного батальона школы личного состава Андрей Клементович, стрелок-помощник пулеметчика Иван Мельникович и помощник гранатометчика Артур Сивицкий – участвовали в боевых действиях на территории Мариуполя и препятствуя выходу мирных жителей из города по гуманитарным коридорам, предоставленным Вооруженными силами РФ весной 2022 года.Впоследствии один из фигурантов по тем же мотивам открыл огонь по мирному жителю Мариуполя и ранил его. Пострадавшему помогли укрыться от расправы в безопасном месте другие гражданские."Приговором суда Клементовичу, Сивицкому и Мельниковичу назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому, отбывать которое они будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам боевика "Азова"* Анатолия Килюшика, который в Мариуполе задержал мирного жителя и впоследствии по приказу вышестоящего командира расстрелял его по подозрению в пророссийских взглядах.*террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказаниеОдин из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в ХерсонеСдаться или пойти на Киев: МИД России обратился к украинским военным
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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приговор, донецкая народная республика (днр), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости сво, украина, россия, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), новости
Боевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНР
Трое боевиков "Азова"* получили по 20 лет колонии за стрельбу по гражданским в Мариуполе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Трое боевиков запрещенного в РФ неонацистского полка "Азов"* получили по 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, подсудимые – инструктор учебной роты учебного батальона школы личного состава Андрей Клементович, стрелок-помощник пулеметчика Иван Мельникович и помощник гранатометчика Артур Сивицкий – участвовали в боевых действиях на территории Мариуполя и препятствуя выходу мирных жителей из города по гуманитарным коридорам, предоставленным Вооруженными силами РФ весной 2022 года.
Так, в марте прошлого года боевики "Азова"* обстреляли легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин. Националисты предположили, что гражданские в авто поддерживают специальную военную операцию и придерживаются пророссийских взглядов. Боевики произвели по машине более 50 прицельных выстрелов из огнестрельного оружия, обоим находившимся в ней мужчинам удалось спастись.
Впоследствии один из фигурантов по тем же мотивам открыл огонь по мирному жителю Мариуполя и ранил его. Пострадавшему помогли укрыться от расправы в безопасном месте другие гражданские.
"Приговором суда Клементовичу, Сивицкому и Мельниковичу назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому, отбывать которое они будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам боевика "Азова"* Анатолия Килюшика
, который в Мариуполе задержал мирного жителя и впоследствии по приказу вышестоящего командира расстрелял его по подозрению в пророссийских взглядах.
*террористическая организация, запрещенная в России
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