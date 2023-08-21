https://crimea.ria.ru/20230821/odin-iz-nachalnikov-zheleznoy-dorogi-odessy-zaderzhan-za-diversiyu-v-khersone-1130853312.html

Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне

Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне

Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T15:05

2023-08-21T15:05

2023-08-21T15:10

диверсия

железная дорога

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

антитеррор

новости

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон, повлекшей временное нарушение снабжения группировки российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Действия подозреваемого повлекли временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции, уточнили в УФСБ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в ЯлтеУчился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражуФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину

херсонская область

херсон

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2023

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диверсия, железная дорога, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, антитеррор, новости, херсон