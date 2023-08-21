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Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне
Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне
Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T15:05
2023-08-21T15:05
2023-08-21T15:10
диверсия
железная дорога
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
антитеррор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон, повлекшей временное нарушение снабжения группировки российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Действия подозреваемого повлекли временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции, уточнили в УФСБ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в ЯлтеУчился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражуФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину
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РИА Новости Крым
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диверсия, железная дорога, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, антитеррор, новости, херсон
Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне
ФСБ: один из начальников Одесской железной дороги задержан за диверсию на станции Херсон
15:05 21.08.2023 (обновлено: 15:10 21.08.2023)