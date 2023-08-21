Рейтинг@Mail.ru
Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230821/odin-iz-nachalnikov-zheleznoy-dorogi-odessy-zaderzhan-za-diversiyu-v-khersone-1130853312.html
Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне
Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне
Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T15:05
2023-08-21T15:10
диверсия
железная дорога
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
антитеррор
новости
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_82e1a36fb46c44609883661e9b87cf63.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон, повлекшей временное нарушение снабжения группировки российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Действия подозреваемого повлекли временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции, уточнили в УФСБ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в ЯлтеУчился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражуФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину
херсонская область
херсон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_73de472a082b788fef3338a5ada0cf0e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
диверсия, железная дорога, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, антитеррор, новости, херсон
Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне

ФСБ: один из начальников Одесской железной дороги задержан за диверсию на станции Херсон

15:05 21.08.2023 (обновлено: 15:10 21.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон, повлекшей временное нарушение снабжения группировки российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Управлением ФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации. Задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации", - говорится в сообщении
Действия подозреваемого повлекли временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции, уточнили в УФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте
Учился быть террористом: 28-летнего жителя Херсона заключили под стражу
ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину
ДиверсияЖелезная дорогаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьАнтитеррорНовостиХерсон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18На Крымском мосту опять растет очередь
15:05Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в Херсоне
14:48Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников
14:37Армия России наступает на Купянском направлении – Минобороны
14:26Свято-Троицкий храм подожгли в Черниговской области
14:17Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском
13:56Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
13:44На ЮБК ночью больше двух часов тушили частный дом
13:37500 литров контрафакта: в Крыму возбуждено дело из-за опасного алкоголя
13:21Тело третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы
13:08Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении
12:51Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО
12:37SHAMAN: "Только честность дойдет до самого сердца"
12:17Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту
12:11Двое погибли на экскурсии в коллекторе во время ливня в Москве
11:47Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном
11:32В Крыму аварийное отключение высоковольтной ЛЭП: где и как надолго
11:11Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями
11:05Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая
10:38В Судаке перевернулся катамаран с семьей – люди застряли на скале
Лента новостейМолния