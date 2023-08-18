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Сдаться или пойти на Киев: МИД России обратился к украинским военным - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Сдаться или пойти на Киев: МИД России обратился к украинским военным
Сдаться или пойти на Киев: МИД России обратился к украинским военным - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Сдаться или пойти на Киев: МИД России обратился к украинским военным
Военнослужащим ВСУ, понимающим преступную сущность киевского режима, следует капитулировать перед российскими войсками или повернуть оружие против украинской... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T17:24
2023-08-18T17:24
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
россия
мария захарова
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащим ВСУ, понимающим преступную сущность киевского режима, следует капитулировать перед российскими войсками или повернуть оружие против украинской власти. С такой рекомендацией выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В этих случаях гарантируется достойное гуманное отношение ко всем украинским военным, добавила Захарова.Она также отметила, что Следственный комитет России расследует все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности. Только за прошедшие две недели к различным срокам лишения свободы – от 15 лет до пожизненного заключения в исправительной колонии строгого режима – осуждены 15 военнослужащих, в том числе пять боевиков неонацистского формирования "Азов"*Ранее военный и политический эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что массовая гибель украинских боевиков и иностранных наемников в безуспешных наступательных попытках неизбежно приведет к полной деградации, а затем к поражению ВСУ.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на этой неделе два из трех аэромобильных батальона ВСУ (порядка 500 человек) из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций.А экс-советник министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор заявил о массовых случаях бегства с Украины иностранных наемников. По его словам, боевики "сыты по горло" плохим управлением и тем, что "их просят приносить себя в жертву ради неясных целей".*террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаБалицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской областЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, россия, мария захарова, новости, политика
Сдаться или пойти на Киев: МИД России обратился к украинским военным

МИД России призвал украинских военных сдаться или повернуть оружие против киевской хунты

17:24 18.08.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащим ВСУ, понимающим преступную сущность киевского режима, следует капитулировать перед российскими войсками или повернуть оружие против украинской власти. С такой рекомендацией выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тем украинским военнослужащим, кто – уверены – понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте дипведомства.
В этих случаях гарантируется достойное гуманное отношение ко всем украинским военным, добавила Захарова.
Она также отметила, что Следственный комитет России расследует все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности. Только за прошедшие две недели к различным срокам лишения свободы – от 15 лет до пожизненного заключения в исправительной колонии строгого режима – осуждены 15 военнослужащих, в том числе пять боевиков неонацистского формирования "Азов"*
"Вернуть к жизни истерзанных, расстрелянных и сожженных ими людей невозможно, но Российская Федерация сделает все необходимое, чтобы никто из нацистских карателей не ушел от справедливого возмездия за совершенные преступления", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ранее военный и политический эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что массовая гибель украинских боевиков и иностранных наемников в безуспешных наступательных попытках неизбежно приведет к полной деградации, а затем к поражению ВСУ.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на этой неделе два из трех аэромобильных батальона ВСУ (порядка 500 человек) из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций.
А экс-советник министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор заявил о массовых случаях бегства с Украины иностранных наемников. По его словам, боевики "сыты по горло" плохим управлением и тем, что "их просят приносить себя в жертву ради неясных целей".
*террористическая организация, запрещенная в России
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