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Морской дрон ВСУ попытался атаковать ракетный корабль ЧФ в Черном море

Морской дрон ВСУ попытался атаковать ракетный корабль ЧФ в Черном море - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Морской дрон ВСУ попытался атаковать ракетный корабль ЧФ в Черном море

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен при попытке атаковать ракетный корабль "Самум" Черноморского флота в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T18:22

2023-09-14T18:22

2023-09-14T18:34

черное море

министерство обороны рф

беспилотные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер ВСУ уничтожен при попытке атаковать ракетный корабль "Самум" Черноморского флота в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Морской дрон противника был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля "Самум".Это не первая за день попытка ВСУ ударить по кораблям ЧФ в Черном море. Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили о попытке вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Российские военные своевременно обнаружили БПЛА – все они были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова". Также, по данным оборонного ведомства, рано утром 14 сентября силы ПВО уничтожили над Крымом 11 украинских БПЛА самолетного типа.Днем ранее ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома, пострадали 24 человека.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном мореАвиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном мореПять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ

черное море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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