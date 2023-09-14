Морской дрон ВСУ попытался атаковать ракетный корабль ЧФ в Черном море
Морской дрон ВСУ уничтожен при попытке атаковать ракетный корабль ЧФ в Черном море
18:22 14.09.2023 (обновлено: 18:34 14.09.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота ВМФ России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер ВСУ уничтожен при попытке атаковать ракетный корабль "Самум" Черноморского флота в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
"14 сентября около 16.30 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря", - уточняется в сообщении ведомства.
Морской дрон противника был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля "Самум".
Это не первая за день попытка ВСУ ударить по кораблям ЧФ в Черном море. Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили о попытке вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Российские военные своевременно обнаружили БПЛА – все они были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".
Также, по данным оборонного ведомства, рано утром 14 сентября силы ПВО уничтожили над Крымом 11 украинских БПЛА самолетного типа.
Днем ранее ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома, пострадали 24 человека.
В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.
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