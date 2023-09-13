https://crimea.ria.ru/20230913/aviatsiya-chf-unichtozhila-morskie-drony-vsu-v-chernom-more-1131390206.html
Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T19:33
2023-09-13T19:33
2023-09-13T19:40
министерство обороны рф
происшествия
чф рф (черноморский флот российской федерации)
черное море
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.ВСУ в ночь на среду совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.В результате происшествия пострадали 24 человека. Из них четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Попавшие по Севморзаводу ракеты повредили два стоящих на ремонте корабля ВМФ. По информации Минобороны России, их восстановят и вернут в состав флотов.Кроме этого, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.В ночь на 2 сентября киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост полупогружными безэкипажными катерами. Морские беспилотники уничтожены в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городеНад Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникКорабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, происшествия, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости
Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
Три морских дрона ВСУ уничтожены авиацией ЧФ в Черном море – Минобороны
19:33 13.09.2023 (обновлено: 19:40 13.09.2023)