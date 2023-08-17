https://crimea.ria.ru/20230817/korabli-chf-atakoval-morskoy--bespilotnik--minoborony-1130799797.html
Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны
Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны
ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли ЧФ морским беспилотным катером – он уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-17T23:50
2023-08-17T23:50
2023-08-18T00:04
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли ЧФ морским беспилотным катером – он уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что вражеский безэкипажный катер не достиг цели атаки: огнем из бортового вооружения его уничтожили сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".Корабли ЧФ продолжают выполнять поставленные задачи, уточнили в военном ведомстве.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон)
Материал дополняется
Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны
Минобороны: морской беспилотный катер атаковал корабли ЧФ в 237 км от Севастополя
23:50 17.08.2023 (обновлено: 00:04 18.08.2023)