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Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны
Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны
ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли ЧФ морским беспилотным катером – он уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-17T23:50
2023-08-18T00:04
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли ЧФ морским беспилотным катером – он уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что вражеский безэкипажный катер не достиг цели атаки: огнем из бортового вооружения его уничтожили сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".Корабли ЧФ продолжают выполнять поставленные задачи, уточнили в военном ведомстве.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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353
60
министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон)
Материал дополняется
Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны

Минобороны: морской беспилотный катер атаковал корабли ЧФ в 237 км от Севастополя

23:50 17.08.2023 (обновлено: 00:04 18.08.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКорабль Черноморского флота РФ
Корабль Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли ЧФ морским беспилотным катером – он уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеский безэкипажный катер не достиг цели атаки: огнем из бортового вооружения его уничтожили сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".
Корабли ЧФ продолжают выполнять поставленные задачи, уточнили в военном ведомстве.
Министерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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