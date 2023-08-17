https://crimea.ria.ru/20230817/korabli-chf-atakoval-morskoy--bespilotnik--minoborony-1130799797.html

Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны

Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны

ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли ЧФ морским беспилотным катером – он уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-17T23:50

2023-08-17T23:50

2023-08-18T00:04

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли ЧФ морским беспилотным катером – он уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что вражеский безэкипажный катер не достиг цели атаки: огнем из бортового вооружения его уничтожили сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".Корабли ЧФ продолжают выполнять поставленные задачи, уточнили в военном ведомстве.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон)