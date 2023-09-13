https://crimea.ria.ru/20230913/povrezhdennye-pri-udare-po-sevastopolyu-korabli-vosstanovyat--minoborony-1131376367.html

Поврежденные при ударе по Севастополю корабли восстановят – Минобороны

Поврежденные при ударе по Севастополю корабли восстановят – Минобороны - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Поврежденные при ударе по Севастополю корабли восстановят – Минобороны

Два корабля ВМФ, проходившие ремонт на заводе в Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара, будут полностью восстановлены. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T14:05

2023-09-13T14:05

2023-09-13T14:14

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Два корабля ВМФ, проходившие ремонт на заводе в Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара, будут полностью восстановлены. Об этом заявили в Минобороны России.В ночь на среду ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет были сбиты силами ПВО, беспилотники уничтожены. В результате происшествия на Севморзаводе начался пожар, ему присвоили 4 класс. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два стоящих на ремонте корабля. Пострадали, по предварительной информации, 24 человека.Как сообщалось, на месте происшествия сотрудники МЧС продолжают аварийно-спасательные работы и разбор завалов, представители органов власти обходят близлежащие дома на предмет повреждений. По последним данным, повреждения зафиксированы в семи многоквартирных и одном частном домах, в них выбиты стекла, местами повреждена кровля. Также стекла выбиты в Севастопольском университете и двух школах. Все ремонтные работы, заверил губернатор Михаил Развожаев, будут произведены за счет городского бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетПри ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человекаРакетная атака на Севастополь: что известно

https://crimea.ria.ru/20230913/udar-krylatymi-raketami-po-sevastopolyu-vse-o-situatsii-k-etomu-chasu-1131369335.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, атаки всу на крым