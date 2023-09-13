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Поврежденные при ударе по Севастополю корабли восстановят – Минобороны - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Поврежденные при ударе по Севастополю корабли восстановят – Минобороны
Поврежденные при ударе по Севастополю корабли восстановят – Минобороны - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Поврежденные при ударе по Севастополю корабли восстановят – Минобороны
Два корабля ВМФ, проходившие ремонт на заводе в Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара, будут полностью восстановлены. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T14:05
2023-09-13T14:14
чф рф (черноморский флот российской федерации)
министерство обороны рф
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Два корабля ВМФ, проходившие ремонт на заводе в Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара, будут полностью восстановлены. Об этом заявили в Минобороны России.В ночь на среду ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет были сбиты силами ПВО, беспилотники уничтожены. В результате происшествия на Севморзаводе начался пожар, ему присвоили 4 класс. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два стоящих на ремонте корабля. Пострадали, по предварительной информации, 24 человека.Как сообщалось, на месте происшествия сотрудники МЧС продолжают аварийно-спасательные работы и разбор завалов, представители органов власти обходят близлежащие дома на предмет повреждений. По последним данным, повреждения зафиксированы в семи многоквартирных и одном частном домах, в них выбиты стекла, местами повреждена кровля. Также стекла выбиты в Севастопольском университете и двух школах. Все ремонтные работы, заверил губернатор Михаил Развожаев, будут произведены за счет городского бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетПри ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человекаРакетная атака на Севастополь: что известно
https://crimea.ria.ru/20230913/udar-krylatymi-raketami-po-sevastopolyu-vse-o-situatsii-k-etomu-chasu-1131369335.html
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Новости
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чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, атаки всу на крым
Поврежденные при ударе по Севастополю корабли восстановят – Минобороны

Минобороны: поврежденные при ракетном ударе по заводу в Севастополе корабли восстановят

14:05 13.09.2023 (обновлено: 14:14 13.09.2023)
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на борту корабля ЧФ РФ
Андреевский флаг на борту корабля ЧФ РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Andrey Stanavov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Два корабля ВМФ, проходившие ремонт на заводе в Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара, будут полностью восстановлены. Об этом заявили в Минобороны России.
В ночь на среду ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет были сбиты силами ПВО, беспилотники уничтожены. В результате происшествия на Севморзаводе начался пожар, ему присвоили 4 класс. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два стоящих на ремонте корабля. Пострадали, по предварительной информации, 24 человека.
"Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", – проинформировали в Минобороны.
Как сообщалось, на месте происшествия сотрудники МЧС продолжают аварийно-спасательные работы и разбор завалов, представители органов власти обходят близлежащие дома на предмет повреждений. По последним данным, повреждения зафиксированы в семи многоквартирных и одном частном домах, в них выбиты стекла, местами повреждена кровля. Также стекла выбиты в Севастопольском университете и двух школах. Все ремонтные работы, заверил губернатор Михаил Развожаев, будут произведены за счет городского бюджета.
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