https://crimea.ria.ru/20230913/vybity-stekla-i-povrezhdeny-kryshi-posledstviya-udara-vsu-po-sevastopolyu-1131374994.html

Выбиты стекла и повреждены крыши: последствия удара ВСУ по Севастополю

Выбиты стекла и повреждены крыши: последствия удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Выбиты стекла и повреждены крыши: последствия удара ВСУ по Севастополю

В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы после ракетной атаки, повреждены восемь близлежащих к месту ЧП домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T13:09

2023-09-13T13:09

2023-09-13T14:13

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы после ракетной атаки, повреждены восемь близлежащих к месту ЧП домов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Севастополю Алексей Рохлин.В ночь на среду ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на Севастополь. Семь ракет были сбиты силами ПВО, беспилотники уничтожены. В результате происшествия на Севморзаводе начался пожар, ему присвоили 4 класс. Пострадали, по предварительной информации, 24 человека.В результате удара повреждены восемь домов, из них семь – многоквартирные. В основном фиксируются повреждения оконного остекления и фасадов, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Повреждены также стекла в севастопольском университете. Кроме того, осколки попали на территорию двух местных школ, поэтому учебный процесс был приостановлен. Сейчас обучение восстановлено в штатном режиме.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести ремонт поврежденных в результате обстрела домов за счет городского бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетПри ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человекаРакетная атака на Севастополь: что известно

https://crimea.ria.ru/20230913/udar-krylatymi-raketami-po-sevastopolyu-vse-o-situatsii-k-etomu-chasu-1131369335.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев, севморзавод, новости крыма