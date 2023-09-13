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Выбиты стекла и повреждены крыши: последствия удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Выбиты стекла и повреждены крыши: последствия удара ВСУ по Севастополю
Выбиты стекла и повреждены крыши: последствия удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Выбиты стекла и повреждены крыши: последствия удара ВСУ по Севастополю
В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы после ракетной атаки, повреждены восемь близлежащих к месту ЧП домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T13:09
2023-09-13T14:13
севастополь
правительство севастополя
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы после ракетной атаки, повреждены восемь близлежащих к месту ЧП домов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Севастополю Алексей Рохлин.В ночь на среду ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на Севастополь. Семь ракет были сбиты силами ПВО, беспилотники уничтожены. В результате происшествия на Севморзаводе начался пожар, ему присвоили 4 класс. Пострадали, по предварительной информации, 24 человека.В результате удара повреждены восемь домов, из них семь – многоквартирные. В основном фиксируются повреждения оконного остекления и фасадов, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Повреждены также стекла в севастопольском университете. Кроме того, осколки попали на территорию двух местных школ, поэтому учебный процесс был приостановлен. Сейчас обучение восстановлено в штатном режиме.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести ремонт поврежденных в результате обстрела домов за счет городского бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетПри ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человекаРакетная атака на Севастополь: что известно
https://crimea.ria.ru/20230913/udar-krylatymi-raketami-po-sevastopolyu-vse-o-situatsii-k-etomu-chasu-1131369335.html
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севастополь, правительство севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев, севморзавод, новости крыма
Выбиты стекла и повреждены крыши: последствия удара ВСУ по Севастополю

В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные работы после ракетного удара - МЧС

13:09 13.09.2023 (обновлено: 14:13 13.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы после ракетной атаки, повреждены восемь близлежащих к месту ЧП домов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Севастополю Алексей Рохлин.
В ночь на среду ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на Севастополь. Семь ракет были сбиты силами ПВО, беспилотники уничтожены. В результате происшествия на Севморзаводе начался пожар, ему присвоили 4 класс. Пострадали, по предварительной информации, 24 человека.

"В настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются, сил и средств достаточно. Огня нет, именно поисково-спасательные работы проходят, идет разбор", - рассказал он.

В результате удара повреждены восемь домов, из них семь – многоквартирные. В основном фиксируются повреждения оконного остекления и фасадов, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
"Восемь домов, семь из них – многоквартирные и один частный. Повреждено около 60 окон, это порядка 300 квадратных метров. Также повреждены четыре кровли и четыре вентканала. Управляющая компания на месте и уже фиксирует и актирует поврежденные участки, очищается кровля. После этого будем приступать к восстановлению. Обходы близлежащих домов продолжаются", - отметил он.
Повреждены также стекла в севастопольском университете. Кроме того, осколки попали на территорию двух местных школ, поэтому учебный процесс был приостановлен. Сейчас обучение восстановлено в штатном режиме.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести ремонт поврежденных в результате обстрела домов за счет городского бюджета.
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СевастопольПравительство СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевСевморзаводНовости Крыма
 
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