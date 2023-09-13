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Удар крылатыми ракетами по Севастополю: все о ситуации к этому часу
Удар крылатыми ракетами по Севастополю: все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Удар крылатыми ракетами по Севастополю: все о ситуации к этому часу
Обстановка вокруг судоремонтного завода имени Орджоникидзе в Севастополе спокойная, на месте работают сотрудники оперативных служб, опасности для гражданских... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T09:17
2023-09-13T09:17
2023-09-13T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Обстановка вокруг судоремонтного завода имени Орджоникидзе в Севастополе спокойная, на месте работают сотрудники оперативных служб, опасности для гражданских объектов нет, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Атака на СевастопольВ ночь на среду ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в результате происшествия начался пожар не на гражданском объекте в районе Южной бухты. Пожару присвоен 4 класс.На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Они оперативно приступили к ликвидации возгорания.Сейчас в городе ситуация спокойная, общественный транспорт работает в штатном режиме, ограничений проезда нет. Морской транспорт также работает на маршрутах.24 пострадавшихПо предварительной информации губернатора города, в результате ракетной атаки пострадали 24 человека. У четверых из них состояние средней степени тяжести."Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - проинформировал Развожаев.Власти города призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.10 крылатых ракет и три БПЛАВ Минобороны сообщили, что украинские боевики нанесли удар с помощью 10 крылатых ракет и трех надводных беспилотников. Силами ПВО сбиты семь ракет.Уточняется, что в результате попадания крылатых ракет повреждены два корабля, находящиеся на ремонте.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетПри ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человекаРакетная атака на Севастополь: что известно
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма
Удар крылатыми ракетами по Севастополю: все о ситуации к этому часу
ВСУ атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод в Севастополе – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Обстановка вокруг судоремонтного завода имени Орджоникидзе в Севастополе спокойная, на месте работают сотрудники оперативных служб, опасности для гражданских объектов нет, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Атака на Севастополь
В ночь на среду ВСУ совершили
ракетную атаку на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в результате происшествия начался пожар не на гражданском объекте в районе Южной бухты. Пожару присвоен 4 класс.
На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Они оперативно приступили к ликвидации возгорания.
Сейчас в городе ситуация спокойная, общественный транспорт работает в штатном режиме, ограничений проезда нет. Морской транспорт также работает на маршрутах.
"Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
24 пострадавших
По предварительной информации губернатора города, в результате ракетной атаки пострадали 24 человека. У четверых из них состояние средней степени тяжести.
"Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - проинформировал Развожаев.
Власти города призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
10 крылатых ракет и три БПЛА
В Минобороны сообщили, что украинские боевики нанесли удар с помощью 10 крылатых ракет
и трех надводных беспилотников. Силами ПВО сбиты семь ракет.
"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в результате попадания крылатых ракет повреждены два корабля, находящиеся на ремонте.
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