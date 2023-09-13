https://crimea.ria.ru/20230913/udar-krylatymi-raketami-po-sevastopolyu-vse-o-situatsii-k-etomu-chasu-1131369335.html

Удар крылатыми ракетами по Севастополю: все о ситуации к этому часу

Удар крылатыми ракетами по Севастополю: все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Удар крылатыми ракетами по Севастополю: все о ситуации к этому часу

Обстановка вокруг судоремонтного завода имени Орджоникидзе в Севастополе спокойная, на месте работают сотрудники оперативных служб, опасности для гражданских... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T09:17

2023-09-13T09:17

2023-09-13T09:17

севастополь

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

безопасность республики крым и севастополя

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Обстановка вокруг судоремонтного завода имени Орджоникидзе в Севастополе спокойная, на месте работают сотрудники оперативных служб, опасности для гражданских объектов нет, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Атака на СевастопольВ ночь на среду ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в результате происшествия начался пожар не на гражданском объекте в районе Южной бухты. Пожару присвоен 4 класс.На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Они оперативно приступили к ликвидации возгорания.Сейчас в городе ситуация спокойная, общественный транспорт работает в штатном режиме, ограничений проезда нет. Морской транспорт также работает на маршрутах.24 пострадавшихПо предварительной информации губернатора города, в результате ракетной атаки пострадали 24 человека. У четверых из них состояние средней степени тяжести."Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - проинформировал Развожаев.Власти города призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.10 крылатых ракет и три БПЛАВ Минобороны сообщили, что украинские боевики нанесли удар с помощью 10 крылатых ракет и трех надводных беспилотников. Силами ПВО сбиты семь ракет.Уточняется, что в результате попадания крылатых ракет повреждены два корабля, находящиеся на ремонте.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетПри ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человекаРакетная атака на Севастополь: что известно

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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