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При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека
При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека - РИА Новости Крым, 13.09.2023
При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека
В результате ракетной атаки на Севастополь по предварительной информации пострадали 24 человека, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T06:23
2023-09-13T07:23
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
пво
новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки на Севастополь по предварительной информации пострадали 24 человека, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор. И призвал доверять информации только из официальных источников.Также Михаил Развожаев подчеркнул, что гражданским объектам в городе ничего не угрожает.В ночь на среду ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь в районе Южной бухты.ВСУ и ранее предпринимали попытки атаковать Севастополь. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.
https://crimea.ria.ru/20230913/raketnaya-ataka-na-sevastopol-chto-izvestno-1131366435.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека

Развожаев: при ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека

06:23 13.09.2023 (обновлено: 07:23 13.09.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПожар в Севастополе 13 сентября 2023 года
Пожар в Севастополе 13 сентября 2023 года
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки на Севастополь по предварительной информации пострадали 24 человека, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у 4-х — состояние средней степени тяжести", — написал он в своем Telegram-канале.

Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор. И призвал доверять информации только из официальных источников.

"Доверяйте информации только из официальных источников. Чтобы не помогать врагу, не выкладывайте видео о происшествии", — написал губернатор Севастополя в своем Telegram-канале.

Также Михаил Развожаев подчеркнул, что гражданским объектам в городе ничего не угрожает.

"Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", — написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на среду ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь в районе Южной бухты.
ВСУ и ранее предпринимали попытки атаковать Севастополь. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.
Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОНовости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
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