При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека
Развожаев: при ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека
06:23 13.09.2023 (обновлено: 07:23 13.09.2023)
© Telegram Михаил РазвожаевПожар в Севастополе 13 сентября 2023 года
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки на Севастополь по предварительной информации пострадали 24 человека, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у 4-х — состояние средней степени тяжести", — написал он в своем Telegram-канале.
Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор. И призвал доверять информации только из официальных источников.
"Доверяйте информации только из официальных источников. Чтобы не помогать врагу, не выкладывайте видео о происшествии", — написал губернатор Севастополя в своем Telegram-канале.
Также Михаил Развожаев подчеркнул, что гражданским объектам в городе ничего не угрожает.
"Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", — написал он в своем Telegram-канале.
В ночь на среду ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь в районе Южной бухты.
ВСУ и ранее предпринимали попытки атаковать Севастополь. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.
Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.