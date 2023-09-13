https://crimea.ria.ru/20230913/pri-raketnoy-atake-na-sevastopol-postradali-24-cheloveka-1131366857.html

При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека

При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека - РИА Новости Крым, 13.09.2023

При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека

В результате ракетной атаки на Севастополь по предварительной информации пострадали 24 человека, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T06:23

2023-09-13T06:23

2023-09-13T07:23

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

пво

новости крыма

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В результате ракетной атаки на Севастополь по предварительной информации пострадали 24 человека, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, подчеркнул губернатор. И призвал доверять информации только из официальных источников.Также Михаил Развожаев подчеркнул, что гражданским объектам в городе ничего не угрожает.В ночь на среду ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь в районе Южной бухты.ВСУ и ранее предпринимали попытки атаковать Севастополь. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.

https://crimea.ria.ru/20230913/raketnaya-ataka-na-sevastopol-chto-izvestno-1131366435.html

севастополь

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2023

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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым