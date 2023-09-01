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Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта в Крыму
Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта в Крыму
29 и 30 августа ВСУ предпринимало попытки высадить отряд сил специальных операций на побережье Крыма, сообщает Минобороны России. Их целью было совершение... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T16:03
2023-09-01T16:00
министерство обороны рф
крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 29 и 30 августа ВСУ предпринимало попытки высадить отряд сил специальных операций на побережье Крыма, сообщает Минобороны России. Их целью было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота сорвала попытку десанта, уничтожив четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.Пока украинское командование предпринимает безуспешные попытки высадить диверсантов в Крыму, их солдаты в Херсонской области массово отказываются участвовать в форсировании Днепра. Это следует из показаний военнопленных 123-й бригады территориальной обороны Украины, сообщается в сводке Минобороны РФ.В течение недели истребители ВКС России и средства ПВО сбили четыре украинских боевых самолета и один вертолет, сообщает военное ведомство в ежедневной сводке. Перехвачено также 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета "Нептун" и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200.Кроме того, уничтожен 281 БПЛА, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских дронов самолетного типа в западных областях Российской Федерации.30 августа сообщалось об уничтожении украинского катера в районе острова Змеиный российским самолетом Су-30. Еще один катер ВСУ с экипажем был уничтожен в тот же день российским бомбардировщиком Су-24.Читайте также на РИА Новости Крым:"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУПВО отразила атаку беспилотников в семи областях РоссииУкраинские БПЛА атаковали город с АЭС - есть повреждения
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта в Крыму

В Крыму предотвратили высадку украинского отряда сил специальных операций – Минобороны РФ

16:03 01.09.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 29 и 30 августа ВСУ предпринимало попытки высадить отряд сил специальных операций на побережье Крыма, сообщает Минобороны России. Их целью было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота сорвала попытку десанта, уничтожив четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
"Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря", - уточняют в ведомстве.
Пока украинское командование предпринимает безуспешные попытки высадить диверсантов в Крыму, их солдаты в Херсонской области массово отказываются участвовать в форсировании Днепра. Это следует из показаний военнопленных 123-й бригады территориальной обороны Украины, сообщается в сводке Минобороны РФ.

"По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня. На данном направлении за неделю противник потерял до 230-ти украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - подчеркнули в ведомстве.

В течение недели истребители ВКС России и средства ПВО сбили четыре украинских боевых самолета и один вертолет, сообщает военное ведомство в ежедневной сводке. Перехвачено также 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета "Нептун" и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200.
Кроме того, уничтожен 281 БПЛА, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских дронов самолетного типа в западных областях Российской Федерации.
30 августа сообщалось об уничтожении украинского катера в районе острова Змеиный российским самолетом Су-30. Еще один катер ВСУ с экипажем был уничтожен в тот же день российским бомбардировщиком Су-24.
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Министерство обороны РФКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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