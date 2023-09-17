https://crimea.ria.ru/20230917/chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-bespilotnikov---gubernator-1131484665.html

Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор

Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор

Инфраструктурные объекты в Севастополе не получили повреждений в результате попытки беспилотников атаковать юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T21:49

2023-09-17T21:49

2023-09-17T22:20

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севастополь

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Инфраструктурные объекты в Севастополе не получили повреждений в результате попытки беспилотников атаковать юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Губернатор также успокоил жителей, сообщавших про дым в районе Южной бухты города: "По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно".Глава региона подчеркнул, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, и попросил горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ранее украинские Telegram-каналы начали сообщать о сильных взрывах на территории Севастополя. В качестве "иллюстрации" были использованы прошлогодние фото последствий удара ВСУ по Херсону.Вечером в воскресенье в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух вражеских дронов над юго-западной частью полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракет Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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