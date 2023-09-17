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Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор
Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор
Инфраструктурные объекты в Севастополе не получили повреждений в результате попытки беспилотников атаковать юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T21:49
2023-09-17T21:49
2023-09-17T22:20
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
атаки всу на крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Инфраструктурные объекты в Севастополе не получили повреждений в результате попытки беспилотников атаковать юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Губернатор также успокоил жителей, сообщавших про дым в районе Южной бухты города: "По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно".Глава региона подчеркнул, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, и попросил горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ранее украинские Telegram-каналы начали сообщать о сильных взрывах на территории Севастополя. В качестве "иллюстрации" были использованы прошлогодние фото последствий удара ВСУ по Херсону.Вечером в воскресенье в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух вражеских дронов над юго-западной частью полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракет Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, атаки всу на крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор
Развожаев: никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе нет
21:49 17.09.2023 (обновлено: 22:20 17.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Инфраструктурные объекты в Севастополе не получили повреждений в результате попытки беспилотников атаковать юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Губернатор также успокоил жителей, сообщавших про дым в районе Южной бухты города: "По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно".
Глава региона подчеркнул, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, и попросил горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее украинские Telegram-каналы начали сообщать о сильных взрывах на территории Севастополя. В качестве "иллюстрации" были использованы прошлогодние фото последствий удара ВСУ по Херсону.
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