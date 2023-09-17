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Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор
Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор
Инфраструктурные объекты в Севастополе не получили повреждений в результате попытки беспилотников атаковать юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T21:49
2023-09-17T22:20
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
атаки всу на крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Инфраструктурные объекты в Севастополе не получили повреждений в результате попытки беспилотников атаковать юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Губернатор также успокоил жителей, сообщавших про дым в районе Южной бухты города: "По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно".Глава региона подчеркнул, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, и попросил горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ранее украинские Telegram-каналы начали сообщать о сильных взрывах на территории Севастополя. В качестве "иллюстрации" были использованы прошлогодние фото последствий удара ВСУ по Херсону.Вечером в воскресенье в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух вражеских дронов над юго-западной частью полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракет Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, атаки всу на крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор

Развожаев: никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе нет

21:49 17.09.2023 (обновлено: 22:20 17.09.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСвято-Владимирский кафедральный собор
Свято-Владимирский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Инфраструктурные объекты в Севастополе не получили повреждений в результате попытки беспилотников атаковать юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Губернатор также успокоил жителей, сообщавших про дым в районе Южной бухты города: "По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно".
Глава региона подчеркнул, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, и попросил горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее украинские Telegram-каналы начали сообщать о сильных взрывах на территории Севастополя. В качестве "иллюстрации" были использованы прошлогодние фото последствий удара ВСУ по Херсону.
Вечером в воскресенье в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух вражеских дронов над юго-западной частью полуострова.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
22:10Главные новости Крыма: 17 сентября
21:49Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор
21:20Над Крымом сбиты два украинских беспилотника
20:53Сколько картофеля соберут в Крыму
20:08Кладезь микроэлементов: кому полезны плоды фигового дерева
19:41Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста
19:29Крымский мост закрыт
19:15Новые страшилки Зеленского и ОПЗЖ для имитации битья: что там у соседей?
18:35Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних
18:12"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили
17:43Лето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе
17:11Ко Дню города в Судаке нарисовали семь муралов
16:39В крымских селах стали строить больше Домов культуры
16:14Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
15:51В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма
15:28Армия России смяла девять атак ВСУ: враг потерял 625 боевиков
15:07Крупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на Херсонщине
14:38Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье
14:19Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО
13:57Три человека ранены при ударе ВСУ по Курской области
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