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Еще один дрон сбит на юго-западе Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Еще один дрон сбит на юго-западе Крыма
Еще один дрон сбит на юго-западе Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Еще один дрон сбит на юго-западе Крыма
Третий за вечер беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T22:31
2023-09-17T22:50
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Третий за вечер беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее в военном ведомстве сообщили о двух сбитых БЛПА противника над данной территорией.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что инфраструктурные объекты города не получили повреждений в результате атаки. Он также подчеркнул, что причиной дыма в одной из бухт является применение Черноморским флотом табельных средств аэрозольной маскировки.За минувшие сутки это уже четвертая атака украинских дронов на полуостров. Первая произошла в 1.15 воскресенья, вторая – спустя полчаса. Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены у западного побережья полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныЧто происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернаторПочему Киев усилил атаки на Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, атаки всу на крым, крым
Еще один дрон сбит на юго-западе Крыма

Над Крымом уничтожили еще один беспилотник самолетного типа – Минобороны РФ

22:31 17.09.2023 (обновлено: 22:50 17.09.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Третий за вечер беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 21.30 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым", – сказано в сообщении.
Ранее в военном ведомстве сообщили о двух сбитых БЛПА противника над данной территорией.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что инфраструктурные объекты города не получили повреждений в результате атаки. Он также подчеркнул, что причиной дыма в одной из бухт является применение Черноморским флотом табельных средств аэрозольной маскировки.
За минувшие сутки это уже четвертая атака украинских дронов на полуостров. Первая произошла в 1.15 воскресенья, вторая – спустя полчаса. Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены у западного побережья полуострова.
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