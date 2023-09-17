https://crimea.ria.ru/20230917/esche-odin-dron-sbit-na-yugo-zapade-kryma-1131484942.html

Еще один дрон сбит на юго-западе Крыма

Еще один дрон сбит на юго-западе Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Еще один дрон сбит на юго-западе Крыма

Третий за вечер беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T22:31

2023-09-17T22:31

2023-09-17T22:50

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

атаки всу на крым

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Третий за вечер беспилотник уничтожен средствами противовоздушной обороны над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее в военном ведомстве сообщили о двух сбитых БЛПА противника над данной территорией.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что инфраструктурные объекты города не получили повреждений в результате атаки. Он также подчеркнул, что причиной дыма в одной из бухт является применение Черноморским флотом табельных средств аэрозольной маскировки.За минувшие сутки это уже четвертая атака украинских дронов на полуостров. Первая произошла в 1.15 воскресенья, вторая – спустя полчаса. Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены у западного побережья полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныЧто происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернаторПочему Киев усилил атаки на Крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, атаки всу на крым, крым