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Рейд в Севастополе закрыт – что происходит - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Рейд в Севастополе закрыт – что происходит
Рейд в Севастополе закрыт – что происходит - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Рейд в Севастополе закрыт – что происходит
В Севастополе закрыли рейд, движение морского транспорта остановлено. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T18:19
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севастополь
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли рейд, движение морского транспорта остановлено. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Накануне в Севастополе также перекрывали рейд. По информации губернатора города Михаила Развожаева, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражали атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола. После завершения работ движение морского транспорта было возобновлено в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботыВ Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громкоВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Рейд в Севастополе закрыт – что происходит

В Севастополе в субботу вечером перекрыли рейд

18:19 07.10.2023 (обновлено: 18:21 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли рейд, движение морского транспорта остановлено. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах – площадях Захарова и Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне в Севастополе также перекрывали рейд. По информации губернатора города Михаила Развожаева, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражали атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола. После завершения работ движение морского транспорта было возобновлено в штатном режиме.
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СевастопольМорской транспортБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
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