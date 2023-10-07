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Рейд в Севастополе закрыт – что происходит
Рейд в Севастополе закрыт – что происходит - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Рейд в Севастополе закрыт – что происходит
В Севастополе закрыли рейд, движение морского транспорта остановлено. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T18:19
2023-10-07T18:19
2023-10-07T18:21
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли рейд, движение морского транспорта остановлено. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Накануне в Севастополе также перекрывали рейд. По информации губернатора города Михаила Развожаева, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражали атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола. После завершения работ движение морского транспорта было возобновлено в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботыВ Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громкоВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Рейд в Севастополе закрыт – что происходит
В Севастополе в субботу вечером перекрыли рейд
18:19 07.10.2023 (обновлено: 18:21 07.10.2023)