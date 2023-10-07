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Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы
Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы
Керченская переправа в субботу работает штатно и без штормовых предупреждений, но местами возможно усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T10:31
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керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает штатно и без штормовых предупреждений, но местами возможно усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Курсирующими через пролив паромами за день выполнено 16 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 361 037 пассажиров и 204 764 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 058 рейсов.Сейчас Керченская переправа перевозит грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Крымский мост в субботу утром работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту утром в субботуРейд в Севастополе открытНад Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, керчь, транспорт, крым, новости крыма
Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы

На Керченской переправе в субботу ожидается усиление ветра до 14 м/с

10:31 07.10.2023
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает штатно и без штормовых предупреждений, но местами возможно усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 7 октября ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +20…22 градуса. Температура воды в море +19…20", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Курсирующими через пролив паромами за день выполнено 16 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 361 037 пассажиров и 204 764 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 058 рейсов.
Сейчас Керченская переправа перевозит грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.
Крымский мост в субботу утром работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКерченский проливКерчьТранспортКрымНовости Крыма
 
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