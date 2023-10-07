https://crimea.ria.ru/20231007/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-obstanovka-na-utro-subboty-1131914701.html

Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы

Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы

Керченская переправа в субботу работает штатно и без штормовых предупреждений, но местами возможно усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T10:31

2023-10-07T10:31

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керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

керчь

транспорт

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает штатно и без штормовых предупреждений, но местами возможно усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Курсирующими через пролив паромами за день выполнено 16 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 361 037 пассажиров и 204 764 грузовика. Паромами совокупно выполнено 6 058 рейсов.Сейчас Керченская переправа перевозит грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Крымский мост в субботу утром работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту утром в субботуРейд в Севастополе открытНад Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь

керченский пролив

керчь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, керчь, транспорт, крым, новости крыма