https://crimea.ria.ru/20231006/reyd-v-sevastopole-otkryt-1131890068.html

Рейд в Севастополе открыт

Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Рейд в Севастополе открыт

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T06:58

2023-10-06T06:58

2023-10-06T06:58

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.Рейд был перекрыт утром 6 октября. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ППДО отражают атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола.Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт >>Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, севастополь, транспорт, новости крыма, безопасность, новости, крым