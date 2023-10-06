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Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Рейд в Севастополе открыт
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T06:58
2023-10-06T06:58
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.Рейд был перекрыт утром 6 октября. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ППДО отражают атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола.Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт &gt;&gt;Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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паромы и катера в севастополе, севастополь, транспорт, новости крыма, безопасность, новости, крым
Рейд в Севастополе открыт

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено

06:58 06.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Рейд был перекрыт утром 6 октября. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ППДО отражают атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола.
Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт >>
Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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Паромы и катера в СевастополеСевастопольТранспортНовости КрымаБезопасностьНовостиКрым
 
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