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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Рейд в Севастополе открыт
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T06:58
2023-10-06T06:58
2023-10-06T06:58
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.Рейд был перекрыт утром 6 октября. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ППДО отражают атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола.Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт >>Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, севастополь, транспорт, новости крыма, безопасность, новости, крым
Рейд в Севастополе открыт
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Рейд был перекрыт утром 6 октября. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ППДО отражают атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола.
Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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