https://crimea.ria.ru/20231007/obstanovka-na-krymskom-mostu-utrom-v-subbotu-1131816457.html

Обстановка на Крымском мосту утром в субботу

Обстановка на Крымском мосту утром в субботу - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Обстановка на Крымском мосту утром в субботу

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу утром со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T09:03

2023-10-07T09:03

2023-10-07T09:07

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

крым

краснодарский край

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста в субботу утром со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет для проезда автомобилей по мостовому переходу накануне вечером вводился дважды: в 18:50 и 22:40, ограничения движения действовали в пределах часа. После полуночи в очереди к досмотровым пунктам со стороны Тамани находилось 50 автомобилей.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

керчь

крым

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань