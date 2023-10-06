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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T18:51
2023-10-06T18:51
2023-10-06T18:56
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
керчь
крым
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.В течение дня мостовой переход работал в штатном режиме.
крымский мост
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
В течение дня мостовой переход работал в штатном режиме.