Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231006/krymskiy-most-zakryt-1131907324.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T18:51
2023-10-06T18:56
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
керчь
крым
краснодарский край
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:99:1754:1086_1920x0_80_0_0_808e951365a06e29e4998746b75abb02.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.В течение дня мостовой переход работал в штатном режиме.
крымский мост
керчь
крым
краснодарский край
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_14427055fcb4200f5f2fc4b96bdf8343.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань
Крымский мост закрыт

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто

18:51 06.10.2023 (обновлено: 18:56 06.10.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
В течение дня мостовой переход работал в штатном режиме.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьКрымКраснодарский крайТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51Крымский мост закрыт
18:46В Севастополе объявили воздушную тревогу
18:27Крымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии России
18:01Селам на севере Крыма не хватает аптек и врачей
17:35Эдгард Запашный представит Крым на международной выставке-форуме "Россия"
17:12Символический акт: в Крыму снесли копию американской Статуи Свободы
17:05Оставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры
16:27Счет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сражений
16:2114 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине
16:16Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю
16:13На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
15:51Названо количество уничтоженных у берегов Крыма диверсантов ВСУ
15:43Белоруссия способна нанести неприемлемый ущерб врагу – Лукашенко
15:10Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах
14:46Столкновение судна с миной в Черном море – что известно
14:18Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомца
13:42В Севастополе пьяная женщина устроила поножовщину на улице
13:34В Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причина
13:21В Джанкое из окна выпал четырехлетний ребенок – что известно
13:12СК РФ предъявил обвинения главам трех ведомств Украины – они в розыске
Лента новостейМолния