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В Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатах - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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В Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатах
В Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатах - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатах
Крымский республиканский комитет по противодействию коррупции выявил нарушения при реализации "херсонских" жилищных сертификатов почти на 8 миллионов рублей. Об РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T12:39
2024-11-28T12:41
крым
антикоррупционный комитет крыма
сертификат
жилищный сертификат
херсонская область
переселенцы
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Крымский республиканский комитет по противодействию коррупции выявил нарушения при реализации "херсонских" жилищных сертификатов почти на 8 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram- канал ведомства.Материалы направлены в правоохранительные органы, которым предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц и риэлторам, осуществлявшим сделку купли-продажи помещения. Проверка проводилась по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова, уточняется в сообщении.Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жильеПродлят ли в Херсонской области выдачу жилищных сертификатовВ Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены
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4.7
96
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крым, антикоррупционный комитет крыма , сертификат, жилищный сертификат, херсонская область, переселенцы, новости крыма
В Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатах

В Крыму при реализации "херсонских" жилищных сертификатов выявили нарушения на 8 миллионов

12:39 28.11.2024 (обновлено: 12:41 28.11.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Крымский республиканский комитет по противодействию коррупции выявил нарушения при реализации "херсонских" жилищных сертификатов почти на 8 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram- канал ведомства.

"Установлено, что должностными лицами муниципального образования внесены недостоверные сведения в акт обследования жилого помещения, что привело к необоснованному перечислению бюджетных денежных средств на его приобретение в размере 7,9 млн рублей", - сказано в сообщении.

Материалы направлены в правоохранительные органы, которым предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц и риэлторам, осуществлявшим сделку купли-продажи помещения. Проверка проводилась по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова, уточняется в сообщении.
Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.
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