https://crimea.ria.ru/20241128/v-krymu-chinovniki-obmanuli-byudzhet-na-khersonskikh-sertifikatakh-1142204957.html

В Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатах

В Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатах - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатах

Крымский республиканский комитет по противодействию коррупции выявил нарушения при реализации "херсонских" жилищных сертификатов почти на 8 миллионов рублей. Об РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T12:39

2024-11-28T12:39

2024-11-28T12:41

крым

антикоррупционный комитет крыма

сертификат

жилищный сертификат

херсонская область

переселенцы

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Крымский республиканский комитет по противодействию коррупции выявил нарушения при реализации "херсонских" жилищных сертификатов почти на 8 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram- канал ведомства.Материалы направлены в правоохранительные органы, которым предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц и риэлторам, осуществлявшим сделку купли-продажи помещения. Проверка проводилась по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова, уточняется в сообщении.Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жильеПродлят ли в Херсонской области выдачу жилищных сертификатовВ Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены

крым

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, антикоррупционный комитет крыма , сертификат, жилищный сертификат, херсонская область, переселенцы, новости крыма