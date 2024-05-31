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Продлят ли в Херсонской области выдачу жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Продлят ли в Херсонской области выдачу жилищных сертификатов
Продлят ли в Херсонской области выдачу жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Продлят ли в Херсонской области выдачу жилищных сертификатов
Власти Херсонской области обращались в правительство РФ с просьбой продлить выдачу жителям региона жилищных сертификатов, положительного решения по этому... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T08:08
2024-05-31T08:09
алла бархатнова
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
жилищный сертификат
общество
новости
жилье
новые регионы россии
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ГЕНИЧЕСК, 30 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Херсонской области обращались в правительство РФ с просьбой продлить выдачу жителям региона жилищных сертификатов, положительного решения по этому вопросу пока нет, однако возобновление программы не исключено. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и социальной защиты Херсонщины Алла Бархатнова."Проект завершен, со 2 апреля мы перестали принимать новые заявления. Основная масса желающих подала заявления на сертификат вовремя. Мы неоднократно обращались в правительство РФ с просьбой продлить этот проект, чтобы те граждане, которые по разным причинам не смогли воспользоваться данной услугой, могли бы иметь право на сертификат. Пока такого решения о продлении нет. Мы не знаем, может быть, его и продлят, когда полностью завершится процесс выплат и погашение ранее выданных сертификатов", - сказала руководитель ведомства.Бархатнова отметила, что хотя проект и завершился почти два месяца назад, все те, кому одобрили сертификат или выплату в 100 тысяч рублей, обязательно их получат.В целом в рамках реализации проекта власти Херсонской области одобрили и выдали 17,8 тысячи жилищных сертификатов. Это дало возможность почти 24 тысячам граждан приобрести свое жилье. Также единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 26 тысяч херсонцев. Благодаря этой мере поддержки они смогли приобрести жилье в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и других регионах РФ.Министр также добавила, что жители, которые утратили свое жилье, но не оформили сертификат, имеют право получить денежную компенсацию по другому постановлению. На данный момент она составляет 40 тысяч рублей за квадратный метр разрушенного жилья. Если произошло частичное разрушение, размер компенсации составит 10 тысяч рублей за "квадрат"."Сейчас эти компенсации востребованы, потому что прилеты по жилым домам продолжаются. Были прилеты и в Скадовском округе, и в Нижних Серогозах, и в Чаплынке. На сегодняшний день работа выстроена так, что после подачи заявления на компенсацию комиссии достаточно пяти дней, чтобы одобрить получение выплаты, и наше министерство моментально выделяет деньги. Мы не ограничены в средствах на эти выплаты, никаких сбоев нет", – заверила Бархатнова.Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.
https://crimea.ria.ru/20230525/kak-bystro-poluchit-zhilischnyy-sertifikat-v-krymu--sovet-eksperta-1128953170.html
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алла бархатнова, херсонская область, жилищный сертификат, общество, новости, жилье, новые регионы россии
Продлят ли в Херсонской области выдачу жилищных сертификатов

Власти Херсонщины не исключили продления программы выдачи жилищных сертификатов

08:08 31.05.2024 (обновлено: 08:09 31.05.2024)
 
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ГЕНИЧЕСК, 30 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Херсонской области обращались в правительство РФ с просьбой продлить выдачу жителям региона жилищных сертификатов, положительного решения по этому вопросу пока нет, однако возобновление программы не исключено. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр труда и социальной защиты Херсонщины Алла Бархатнова.
"Проект завершен, со 2 апреля мы перестали принимать новые заявления. Основная масса желающих подала заявления на сертификат вовремя. Мы неоднократно обращались в правительство РФ с просьбой продлить этот проект, чтобы те граждане, которые по разным причинам не смогли воспользоваться данной услугой, могли бы иметь право на сертификат. Пока такого решения о продлении нет. Мы не знаем, может быть, его и продлят, когда полностью завершится процесс выплат и погашение ранее выданных сертификатов", - сказала руководитель ведомства.
Бархатнова отметила, что хотя проект и завершился почти два месяца назад, все те, кому одобрили сертификат или выплату в 100 тысяч рублей, обязательно их получат.
В целом в рамках реализации проекта власти Херсонской области одобрили и выдали 17,8 тысячи жилищных сертификатов. Это дало возможность почти 24 тысячам граждан приобрести свое жилье. Также единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 26 тысяч херсонцев. Благодаря этой мере поддержки они смогли приобрести жилье в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и других регионах РФ.
Министр также добавила, что жители, которые утратили свое жилье, но не оформили сертификат, имеют право получить денежную компенсацию по другому постановлению. На данный момент она составляет 40 тысяч рублей за квадратный метр разрушенного жилья. Если произошло частичное разрушение, размер компенсации составит 10 тысяч рублей за "квадрат".
"Сейчас эти компенсации востребованы, потому что прилеты по жилым домам продолжаются. Были прилеты и в Скадовском округе, и в Нижних Серогозах, и в Чаплынке. На сегодняшний день работа выстроена так, что после подачи заявления на компенсацию комиссии достаточно пяти дней, чтобы одобрить получение выплаты, и наше министерство моментально выделяет деньги. Мы не ограничены в средствах на эти выплаты, никаких сбоев нет", – заверила Бархатнова.
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Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлла БархатноваХерсонская областьЖилищный сертификатОбществоНовостиЖильеНовые регионы России
 
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