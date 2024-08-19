https://crimea.ria.ru/20240819/pochti-dvesti-semey-iz-kurskoy-oblasti-poluchili-sertifikaty-na-zhile-1139723447.html

Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье

Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье

194 семьи из приграничных районов Курской области уже получили сертификаты на жилье. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T18:02

2024-08-19T18:02

2024-08-19T18:08

курская область

жилищный сертификат

алексей смирнов

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

ситуация в курской области после нападения всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 194 семьи из приграничных районов Курской области уже получили сертификаты на жилье. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Также он уточнил, что по заявлениям, которые были поданы ранее, из федерального бюджета выделена субсидия в размере 1,8 млрд рублей на сертификаты для приобретения жилья семьям, переехавшим из приграничных районов.В настоящее время ведется прием новых заявлений на сертификаты для приобретения жилья. В первую очередь сертификаты выдают семьям, чье жилье полностью разрушено, а также семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.Застройщики нацелены на активное содействие в данном процессе. По мере использования федеральных средств регион, если возникнет такая необходимость, будет обращаться в правительство России за дополнительными ассигнованиями.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки из Курской области выехали свыше 650 человек.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас остаются более 20 сел приграничья.6 августа боевики киевского режим прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как врага выбьют с российской территории. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымЗеленский назвал цели ВСУ в Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, жилищный сертификат, алексей смирнов, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ситуация в курской области после нападения всу, новости