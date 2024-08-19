Рейтинг@Mail.ru
Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240819/pochti-dvesti-semey-iz-kurskoy-oblasti-poluchili-sertifikaty-na-zhile-1139723447.html
Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье
Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье
194 семьи из приграничных районов Курской области уже получили сертификаты на жилье. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T18:02
2024-08-19T18:08
курская область
жилищный сертификат
алексей смирнов
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
ситуация в курской области после нападения всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132366042_0:120:3020:1819_1920x0_80_0_0_ec0a1512ba2432e22f142d089c53fafe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 194 семьи из приграничных районов Курской области уже получили сертификаты на жилье. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Также он уточнил, что по заявлениям, которые были поданы ранее, из федерального бюджета выделена субсидия в размере 1,8 млрд рублей на сертификаты для приобретения жилья семьям, переехавшим из приграничных районов.В настоящее время ведется прием новых заявлений на сертификаты для приобретения жилья. В первую очередь сертификаты выдают семьям, чье жилье полностью разрушено, а также семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.Застройщики нацелены на активное содействие в данном процессе. По мере использования федеральных средств регион, если возникнет такая необходимость, будет обращаться в правительство России за дополнительными ассигнованиями.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки из Курской области выехали свыше 650 человек.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас остаются более 20 сел приграничья.6 августа боевики киевского режим прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как врага выбьют с российской территории. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в КрымЗеленский назвал цели ВСУ в Курской области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132366042_268:0:2952:2013_1920x0_80_0_0_565d95293b7ef666824c827dacce4f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, жилищный сертификат, алексей смирнов, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ситуация в курской области после нападения всу, новости
Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье

Больше двух тысяч сертификатов на жилье выдадут жителям Курского приграничья

18:02 19.08.2024 (обновлено: 18:08 19.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВручение ключей от новых квартир
Вручение ключей от новых квартир - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 194 семьи из приграничных районов Курской области уже получили сертификаты на жилье. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"На сегодня выдано уже 194 сертификата. В ближайшее время их получателями станут свыше 2 тысяч семей, которые тоже ранее подали заявления", - написал он в своем Telegram-канале.
Также он уточнил, что по заявлениям, которые были поданы ранее, из федерального бюджета выделена субсидия в размере 1,8 млрд рублей на сертификаты для приобретения жилья семьям, переехавшим из приграничных районов.
В настоящее время ведется прием новых заявлений на сертификаты для приобретения жилья. В первую очередь сертификаты выдают семьям, чье жилье полностью разрушено, а также семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.
Застройщики нацелены на активное содействие в данном процессе. По мере использования федеральных средств регион, если возникнет такая необходимость, будет обращаться в правительство России за дополнительными ассигнованиями.
"Постепенно каждая семья, дом которой был полностью разрушен, сможет получить сертификат", - заверил Смирнов.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки из Курской области выехали свыше 650 человек.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас остаются более 20 сел приграничья.
6 августа боевики киевского режим прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как врага выбьют с российской территории. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен
"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым
Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области
 
Курская областьЖилищный сертификатАлексей СмирновОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Ситуация в Курской области после нападения ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала