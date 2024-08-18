https://crimea.ria.ru/20240818/mid-severnoy-korei-posle-proryva-v-kurskuyu-oblast-kiev-budet-razgromlen-1139690180.html

МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен

МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен - РИА Новости Крым, 18.08.2024

МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен

Режим Зеленского после прорыва в Курскую область Российской Федерации ждет разгром, все закончится стратегическим поражением. Такое заявление сделал официальный РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T15:10

2024-08-18T15:10

2024-08-18T15:10

кндр (северная корея)

киев

украина

мнения

курская область

россия

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Режим Зеленского после прорыва в Курскую область Российской Федерации ждет разгром, все закончится стратегическим поражением. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНДР. Текст заявления, опубликованного ЦТАК, цитирует РИА Новости.В иностранном ведомстве отметили, что Вашингтон и его союзники, поставляя режиму Зеленского вооружение и отправляя денежные транши, ведут таким образом войну с российской стороной и подталкивают мир к третьей мировой войне. Но ответ провокаторам будет достойным, а КНДР всегда будет поддерживать Россию в защите ею своего суверенитета, обозначили в северокорейском МИДе.Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Киев пошел на провокацию, он ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Путин пообещал, что противник получит достойный ответ, все цели, которые обозначила для себя Москва, будут достигнуты.По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по преступлениям Киева, прорыв ВСУ в Курскую область свидетельствует о выбранном киевским режимом пути эскалации, этот шаг заставит Украину горько пожалеть.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим КТО - как это работает и что делать гражданамВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленныйПутин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем

кндр (северная корея)

киев

украина

курская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), киев, украина, мнения, курская область, россия, потери всу