https://crimea.ria.ru/20240812/vsu-prikazali-ubivat-mirnykh-v-kurskoy-oblasti-za-soprotivlenie--plennyy-1139537558.html
ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленный
ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленный - РИА Новости Крым, 12.08.2024
ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленный
Военнослужащим Украины приказали расстреливать мирных жителей в Курской области за оказание сопротивления. В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что об этом рассказал пленный... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T13:51
2024-08-12T13:51
2024-08-12T14:01
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
курская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащим Украины приказали расстреливать мирных жителей в Курской области за оказание сопротивления. В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что об этом рассказал пленный украинский военнослужащий.Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе при содействии местных жителей.По информации ФСБ РФ, пленного бросили его сослуживцы, и он попытался самостоятельно вернуться на территорию Украины, но был задержан.Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что принято решение об эвакуации жителей Беловского района. Накануне появилась информация, что приграничные районы Курской области за сутки покинули около восьми тысяч человек. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на лечении в условиях стационара сейчас находится 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших во время атаки ВСУ на Курскую область.Читайте также на РИА Новости Крым:12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии8 детей и 47 взрослых остаются в стационаре после атак на Курскую областьБолее 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), курская область, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области
ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленный
Боевик ВСУ рассказал о приказе убивать жителей Курской области за сопротивление - ФСБ
13:51 12.08.2024 (обновлено: 14:01 12.08.2024)