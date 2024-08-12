https://crimea.ria.ru/20240812/vsu-prikazali-ubivat-mirnykh-v-kurskoy-oblasti-za-soprotivlenie--plennyy-1139537558.html

ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленный

ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленный - РИА Новости Крым, 12.08.2024

ВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленный

Военнослужащим Украины приказали расстреливать мирных жителей в Курской области за оказание сопротивления. В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что об этом рассказал пленный... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T13:51

2024-08-12T13:51

2024-08-12T14:01

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

курская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащим Украины приказали расстреливать мирных жителей в Курской области за оказание сопротивления. В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что об этом рассказал пленный украинский военнослужащий.Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе при содействии местных жителей.По информации ФСБ РФ, пленного бросили его сослуживцы, и он попытался самостоятельно вернуться на территорию Украины, но был задержан.Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что принято решение об эвакуации жителей Беловского района. Накануне появилась информация, что приграничные районы Курской области за сутки покинули около восьми тысяч человек. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на лечении в условиях стационара сейчас находится 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших во время атаки ВСУ на Курскую область.Читайте также на РИА Новости Крым:12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии8 детей и 47 взрослых остаются в стационаре после атак на Курскую областьБолее 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), курская область, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области