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12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии
12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 09.08.2024
12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии
Двенадцать пострадавших при атаках украинских боевиков на мирные города и села Курской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T19:26
2024-08-09T19:26
курская область
обстрелы курской области
михаил мурашко
минздрав рф
здравоохранение в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Двенадцать пострадавших при атаках украинских боевиков на мирные города и села Курской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает Telegram-канал ведомства.Всего в стационарах проходят лечение 55 человек, в том числе восемь детей.Он отметил, что усиленные сводные медицинские бригады продолжают работу в Курской области. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области сейчас - последние данные МинобороныВ Курскую область переброшена дополнительная военная техникаВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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курская область, обстрелы курской области, михаил мурашко, минздрав рф, здравоохранение в россии, общество, новости
12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии

12 пострадавших от обстрелов ВСУ в Курской области находятся в тяжелом состоянии – Мурашко

19:26 09.08.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате
Медицинский работник в реанимационной палате - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Двенадцать пострадавших при атаках украинских боевиков на мирные города и села Курской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает Telegram-канал ведомства.
Всего в стационарах проходят лечение 55 человек, в том числе восемь детей.
"12 человек находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям. Сегодня еще двое детей, пострадавших при обстрелах, доставлены на лечение в Москву — в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Дорогу они перенесли хорошо", - сказал министр.
Он отметил, что усиленные сводные медицинские бригады продолжают работу в Курской области. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.
По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
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Курская областьОбстрелы Курской областиМихаил МурашкоМинздрав РФЗдравоохранение в РоссииОбществоНовости
 
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