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12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии

12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 09.08.2024

12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянии

Двенадцать пострадавших при атаках украинских боевиков на мирные города и села Курской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T19:26

2024-08-09T19:26

2024-08-09T19:26

курская область

обстрелы курской области

михаил мурашко

минздрав рф

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Двенадцать пострадавших при атаках украинских боевиков на мирные города и села Курской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает Telegram-канал ведомства.Всего в стационарах проходят лечение 55 человек, в том числе восемь детей.Он отметил, что усиленные сводные медицинские бригады продолжают работу в Курской области. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области сейчас - последние данные МинобороныВ Курскую область переброшена дополнительная военная техникаВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧС

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, михаил мурашко, минздрав рф, здравоохранение в россии, общество, новости