https://crimea.ria.ru/20240808/chislo-ranenykh-v-kurskom-prigraniche-udvoilos--situatsiya-v-regione-1139468309.html

Курская область: ситуация на границе с Украиной 8 августа

Курская область: ситуация на границе с Украиной 8 августа - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Курская область: ситуация на границе с Украиной 8 августа

Число пострадавших в курском приграничье выросло до 66 человек, в том числе ранены 9 детей.Об этом сообщает Минздрав России со ссылкой на главу ведомства... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T21:07

2024-08-08T21:07

2024-08-08T22:33

курская область

новости

минздрав рф

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших в курском приграничье выросло до 66 человек, в том числе ранены 9 детей.Об этом сообщает Минздрав России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.Накануне в Минздраве РФ уточнили, что в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области ранения и травмы получили 31 человек, в том числе шестеро детей. Позже число пострадавших детей увеличилось до 9 человек. Девять пострадавших, в том числе двое детей, эвакуировали в федеральные центры и больницы Москвы.Новые данные о пострадавших"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе 9 детей", – сказано в сообщении ведомства.В медицинских учреждениях Курской области сейчас находятся 38 человек, в том числе пятеро детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двум детям. Лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме, организована работа сводной бригады специалистов федеральных медицинских учреждений Белгородской области, Москвы и Московской области Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф, уточнили в министерстве."Специалисты распределены по медорганизациям Курска и области. Всего оказана консультативная медицинская помощь более 50 людям. Специалисты сводной бригады занимаются, в том числе, подготовкой пациентов к медицинской эвакуации. Сопровождающим пациентов родственникам будет оказана психологическая и социальная помощь", – сказано в сообщении.Также проведены шесть телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России и московскими медучреждениями по пяти пострадавшим детям.Что происходило в Курской области в четвергВ четверг ВСУ продолжили атаковать Курскую область. Ночью и утром силами ПВО над регионом сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет.По данным Минобороны, российские военнослужащие и пограничники продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, с начала боев противник потерял 660 боевиков и более 80 единиц техники. Как сообщали местные власти, активные действия ведутся на территории Суджанского района, вражеские подразделения оттесняют.Из приграничных районов области в связи с непростой оперативной обстановкой вывезли около трех тысяч мирных граждан. Эвакуацию проводили ночью на бронированных машинах. Людей размещают в пунктах временного размещения. Дополнительно пришло три железнодорожных состава, где расселят еще 2,4 тысячи человек. Еще восемь составов повезут эвакуированных в другие регионы, где откликнулись и готовы разместить людей.Как сообщал врио губернатора Алексей Смиронв, на фоне сложной ситуации в городе появились случаи завышения цен – такие ситуации пресекают. Ситуация с обеспеченностью топливом нормальная, АЗС дополнительно оборудуют системами РЭБ и бронезащитой.Покинувшие дома жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. Правительство России выделило 1,8 миллиарда рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев призвал к возмездию за Курскую область"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую областьВ Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, минздрав рф, обстрелы курской области